TSG Tübingen und Balingen II steigen ab, Dorfmerkingen in Relegation

Die Zuschauer in Reutlingen sahen einen intensiven Auftakt in den letzten Spieltag. Zunächst lief für die Hausherren alles nach Plan: Hakan Aktepe brachte die Young Boys in der 41. Minute in Führung. Mit dem knappen Vorsprung ging es auch in die Pause. Doch Pfullingen zeigte im zweiten Durchgang viel Einsatzwillen. In der 73. Minute glich Philipp Kendel zum 1:1 aus und läutete damit eine spannende Schlussphase ein. Die Gäste witterten ihre Chance und belohnten sich in der 89. Minute: Christian Locher erzielte den umjubelten Siegtreffer für den VfL.