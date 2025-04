TSG Tübingen II und Gomaringen überzeugen, SSC Tübingen stolpert

Im Topspiel der Runde trennten sich Tabellenführer und Verfolger torlos. Beide Teams agierten diszipliniert, ließen in der Defensive wenig zu, fanden aber offensiv kaum Mittel. Für den SSC Tübingen war es erst das vierte Unentschieden der Saison – dennoch bleibt der Vorsprung an der Spitze komfortabel.

---

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

In einem torreichen Spiel behielt die TSG Tübingen II am Ende die Oberhand. Hannes Pohl (4.) und Philip Beyer (14.) sorgten früh für eine 2:0-Führung, ehe Lukas Bögel (16.) und David Götz (35.) die Gäste zurück ins Spiel brachten. Nach der Pause ging es munter weiter: Maxim Elster traf per Foulelfmeter (58.), doch Manuel Lamparter glich postwendend aus (60.). Ben Kost (71.) und Nicolas Hanne (90.) sorgten schließlich für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

---