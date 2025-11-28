 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

TSG Tübingen II stoppt Sickenhausens Aufwärtstrend mit klarem Sieg

Überblick über den 16. Spieltag in der Bezirksliga Alb.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bezirksliga Alb
TSG Tübingen II
Gomaringen
SG Reutling.
SV Zainingen

Beim heutigen Auftakt des 16. Spieltags in der Bezirksliga Alb gelingt der TSG Tübingen II ein wichtiger Befreiungsschlag. Mit einem konzentrierten und leidenschaftlichen Auftritt setzt sich die Mannschaft gegen den favorisierten Aufsteiger TSV Sickenhausen deutlich durch und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.

---

Heute, 19:00 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen II
TSV Sickenhausen
TSV SickenhausenSickenhausen
3
0
Abpfiff

Bereits in der 16. Minute brachte Franz Bauknecht seine Farben in Führung – ein Treffer, der den Tübinger Rhythmus stabilisierte und den Gästen sichtbar den Wind aus den Segeln nahm. Während Sickenhausen noch nach Struktur und Ruhe suchte, legten die Gastgeber nach. Timo Koch erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, was die Partie endgültig in Richtung der Tübinger kippen ließ. Als Sickenhausen in der Schlussphase die Abwehr weit öffnete, nutzte Lars Spiller den Raum und traf in der 88. Minute zum 3:0-Endstand.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gomaringen
TSV GomaringenGomaringen
TSV Hirschau
TSV HirschauTSV Hirschau
15:00

Beide Mannschaften starten punktgleich in die Rückrunde und stehen für eine wechselhafte Hinrunde. Gomaringen will nach der 1:3-Heimniederlage gegen Tübingen zurückschlagen, Hirschau hat ebenfalls einen Dämpfer kassiert. Die Hausherren überzeugten bisher offensiv, haben aber zu viele Gegentore kassiert – ebenso wie die Gäste. Alles deutet auf ein offenes Duell zweier Teams hin, die Stabilität suchen.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Altingen/Entringen
SGM Altingen/EntringenSGM Altingen/Entringen
SV 03 Tübingen
SV 03 TübingenSV 03 Tübin.
14:30

Die SGM Altingen/Entringen empfängt zum Auftakt der Rückrunde den ambitionierten SV 03 Tübingen. Nach dem 1:3 in Gomaringen wollen die Tübinger weiter in der Erfolgsspur bleiben und im Kampf um die vorderen Plätze dranbleiben. Altingen/Entringen zeigte in der Hinrunde Licht und Schatten, ist aber mit 16 Punkten Teil des Abstiegskampfes. Besonders die Defensive muss sich gegen die torgefährliche Tübinger Offensive um Kemmer und Saliou behaupten.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Upfingen
TSG UpfingenTSG Upfingen
SG Reutlingen
SG ReutlingenSG Reutling.
14:30

Zwei Mannschaften auf Augenhöhe treffen in Upfingen aufeinander. Der Aufsteiger startete mit 20 Punkten respektabel in die Saison, während die SG Reutlingen nach dem 3:2-Sieg in Derendingen mit Rückenwind anreist. Beide Teams verfügen über das Potenzial in der Tabelle noch nach oben zu rutschen. Für Upfingen geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen und weiter Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren. Reutlingen wiederum könnte mit einem Sieg den Blick wieder nach oben richten.

---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Genkingen
TSV GenkingenGenkingen
SV Walddorf
SV WalddorfSV Walddorf
14:30

Das Duell zwischen Genkingen und Walddorf verspricht Spannung und Intensität. Beide Teams haben 21 beziehungsweise 23 Punkte und gehören zum breiten Mittelfeld der Liga. Genkingen zeigte sich zuletzt stabil, ließ aber offensiv Durchschlagskraft vermissen. Walddorf dagegen reist nach dem 2:0 gegen Upfingen mit Selbstvertrauen an und will seine Erfolgsserie fortsetzen. Für beide ist der Rückrundenauftakt ein Gradmesser – wer gewinnt, hält Anschluss an die Spitzengruppe.

---

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TV Derendingen
TV DerendingenDerendingen
TSV Ofterdingen
TSV OfterdingenOfterdingen
15:00

In Derendingen treffen zwei Teams mit gegensätzlicher Formkurve aufeinander. Der Aufsteiger aus Derendingen steht mit 15 Punkten im unteren Tabellendrittel, während Ofterdingen mit einem Spiel weniger und 21 Zählern weiter nach oben schielt. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage ist der TSV wieder im Renne um die Top Fünf. Derendingen muss defensiv stabiler auftreten, um gegen die spielstarken Gäste zu bestehen.

---

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullingen II
SV Zainingen
SV ZainingenSV Zainingen
15:00

Der Spitzenreiter geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen das Schlusslicht. Pfullingen II beeindruckte in der Hinrunde mit der besten Offensive der Liga und steht mit 33 Punkten ganz oben. Für Zainingen, das noch sieglos ist, wird die Aufgabe kaum lösbar sein. Dennoch will die Mannschaft Moral zeigen und die Herbstrunde mit Würde beenden. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 028.11.2025, 21:51 Uhr
Patrick FreundAutor