TSG Tübingen II ringt VfL Pfullingen II nieder – Genkingen bleibt dran

Last-Minute-Schock für Tübingen

Der SV 03 Tübingen lieferte sich mit dem TSV Hirschau eine umkämpfte Partie. Alexander Lauxmann brachte die Gäste in der 50. Minute in Führung, ehe Melwin Ruckaberle per Handelfmeter (58.) ausglich. Als alles nach einem Remis aussah, schlug Benjamin Schiebel in der 90.+3 Minute zu – ein bitterer Rückschlag für die Hausherren, die damit den Anschluss ans Mittelfeld verlieren.

