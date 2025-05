TSG Tübingen II empfängt VfL Pfullingen II – Kellerduell in Eningen

---

Der TSV Ofterdingen empfängt den SV Pfrondorf. Ofterdingen, nach dem 0:3 gegen Hirschau auf Platz zehn, will zurück in die Erfolgsspur. Pfrondorf, mit einem 3:0-Sieg gegen Eningen im Rücken, strebt den dritten Sieg in Folge an, um sich im oberen Mittelfeld zu etablieren.