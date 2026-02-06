TSG Tübingen holt Nachwuchstalent aus der Reutlinger Jugend Der Verbandsligist verpflichtet Elkana Maier aus der U19 des SSV Reutlingen. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die TSG Tübingen setzt im Winter ein Zeichen – und verstärkt sich mit einem jungen Mittelfeldspieler aus der Region: Elkana Maier wechselt vom SSV Reutlingen an den Neckar. Der 19-Jährige gilt als Entwicklungsspieler, zugleich aber als einer, der mit Ehrgeiz und Energie sofort Schwung in den Kader bringen soll. In Tübingen wird er als „Mittelfeldtalent“ vorgestellt – ein Transfer, der in einer Phase kommt, in der jeder Baustein zählt.

Denn die Ausgangslage in der Verbandsliga Württemberg ist für die TSG klar umrissen: Nach 18 Spielen steht Tübingen mit 15 Punkten und 16:47 Toren auf Rang 15. Bei vier direkten Abstiegsplätzen und einem Relegationsrang nach unten ist der Kampf um den Klassenerhalt längst eröffnet. Oben zieht Spitzenreiter Young Boys Reutlingen (45 Punkte) davon, dahinter lauern FC Holzhausen (39) und der TSV Berg (36). Für die TSG geht es derweil darum, die Rückrunde stabiler zu gestalten und rasch Zählbares nachzulegen. Maier bringt aus seinem bisherigen Werdegang Spielpraxis aus dem Reutlinger Nachwuchs mit. In der U19-DFB-Nachwuchsliga (Gruppe E) kam er im Frühjahr 2025 auf 11 Einsätze. Zuvor absolvierte er in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg 17 Partien in der Saison 2023/24 sowie acht weitere Einsätze im Herbst 2024. Insgesamt weist seine Bilanz 36 Spiele aus – ohne Tor und Assist, dafür mit fünf Gelben Karten.