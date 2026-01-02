TSG Tübingen dominiert den Auftakt beim Stadtpokal

Der Tübinger Stadtpokal ist heute mit einem intensiven ersten Turniertag gestartet. In der Paul-Horn-Arena zeigte sich sofort, was dieses Turnier ausmacht: kurze Spielzeiten, hohe Intensität und klare sportliche Aussagen. Vor allem die TSG Tübingen setzte früh ein deutliches Zeichen.

Gruppe A: Dominanz der TSG Tübingen In der Gruppe A präsentierte sich die TSG Tübingen als klar tonangebendes Team. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 17:2 sicherte sich die Mannschaft souverän den ersten Platz. Bereits im Auftaktspiel gegen den TV Derendingen II setzte sich die TSG mit 4:0 durch. Es folgte ein 4:2-Erfolg gegen den SV 03 Tübingen II, bevor mit dem 9:0 gegen den TSV Hirschau II der deutlichste Sieg des Abends gelang. Die TSG nutzte die kurze Spielzeit konsequent, agierte zielstrebig und ließ kaum Zweifel an ihrer Hallenstärke aufkommen.

Auftakt mit klarer Struktur Am heutigen Freitag begann der Tübinger Stadtpokal der Herren mit den Vorrundenspielen der Gruppen A und B. Gespielt wurde über zwölf Minuten pro Partie, ein Modus, der von der ersten Minute an Konzentration verlangt. Fehler lassen sich kaum korrigieren, Tempo und Effizienz entscheiden früh über den Verlauf eines Abends.

SV 03 Tübingen II behauptet sich

Hinter der TSG Tübingen belegte der SV 03 Tübingen II mit vier Punkten den zweiten Platz. Der Sieg zum Auftakt gegen den TSV Hirschau II mit 3:1 war entscheidend. Das Remis gegen den TV Derendingen II sowie die Niederlage gegen die TSG reichten dennoch, um sich im engen Mittelfeld der Gruppe durchzusetzen. Mit einem ausgeglichenen Torverhältnis von 7:7 spiegelte sich die umkämpfte Rolle der Mannschaft wider.

Hirschau II und Derendingen II im Rückstand

Der TSV Hirschau II kam auf drei Punkte, unter anderem durch den knappen 3:2-Erfolg gegen den TV Derendingen II. Deutlich fiel hingegen die Niederlage gegen die TSG Tübingen aus. Der TV Derendingen II blieb mit einem Punkt Letzter der Gruppe. Trotz engagierter Auftritte machte sich die fehlende Durchschlagskraft bemerkbar, was sich im Torverhältnis von 4:9 zeigte.

Gruppe B: SV 03 Tübingen setzt sich durch

In der Gruppe B setzte sich der SV 03 Tübingen mit zwei Siegen aus zwei Spielen an die Spitze. Zum Auftakt gewann das Team mit 2:0 gegen die SG Dettenhausen/Pfrondorf II. Im abschließenden Gruppenspiel folgte ein umkämpfter 3:2-Erfolg gegen den SSC Tübingen II. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 5:2 behauptete sich der SV 03 Tübingen in einer kleinen, aber intensiven Gruppe.

SSC Tübingen II mit engem Rennen

Der SSC Tübingen II belegte mit drei Punkten Rang zwei. Nach der 2:3-Niederlage gegen den SV 03 Tübingen gelang ein 4:2-Sieg gegen die SG Dettenhausen/Pfrondorf II. Das Torverhältnis von 6:5 verdeutlichte die knappen Abstände und die hohe Intensität der Spiele.

Dettenhausen/Pfrondorf II ohne Punktgewinn

Die SG Dettenhausen/Pfrondorf II blieb ohne Punkt. Sowohl gegen den SV 03 Tübingen als auch gegen den SSC Tübingen II musste das Team Niederlagen hinnehmen. Mit einem Torverhältnis von 2:6 wurde deutlich, wie schwer es ist, in dieser kompakten Turnierform Anschluss zu halten.

Blick auf den zweiten Turniertag

Am morgigen Samstag, 3. Januar 2026, greifen die Gruppen C und D ins Geschehen ein. Ab 19:30 Uhr beginnen die Partien mit Begegnungen zwischen dem TSV Hagelloch und dem TSV Lustnau sowie dem SV Pfrondorf gegen die TSG Tübingen II. Der Spielplan verspricht erneut enge Duelle, da mehrere erste Mannschaften aufeinandertreffen und die Ausgangslage offen ist.

Der Weg in die Entscheidungsphase

Am Sonntag, 4. Januar 2026, mündet das Turnier in die Zwischen- und Finalrunde. Ab 16:45 Uhr treffen die qualifizierten Teams in einem klar strukturierten Modus aufeinander. Am Abend folgen Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale, das um 21:45 Uhr angesetzt ist. Die Dramaturgie des Stadtpokals steigert sich damit von Spiel zu Spiel.

Ein Auftakt mit klaren Signalen

Der erste Turniertag hat gezeigt, wie schnell sich beim Tübinger Stadtpokal Hierarchien herausbilden können. Die TSG Tübingen hat früh ihre Ambitionen untermauert, während andere Teams bereits gefordert sind, ihre Chancen an den kommenden Tagen konsequent zu nutzen. Der Stadtpokal ist eröffnet – intensiv, kompakt und voller sportlicher Spannung.