 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Fabian Enzensperger

TSG Tübingen atmet auf, Schwäbisch Hall jubelt ganz spät

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Der 13. Spieltag der Verbandsliga Württemberg stand im Zeichen enger Partien und knapper Entscheidungen. Während Dorfmerkingen und Schwäbisch Hall in letzter Minute jubelten, setzte Waiblingen ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Tübingen verschaffte sich mit einem Heimsieg etwas Luft, während Heilbronn weiter auf der Suche nach Konstanz bleibt.

---

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
1
2

Der SV Fellbach erwischte vor eigenem Publikum den perfekten Start. Bereits in der 6. Minute traf Maximilian Bresic zur 1:0-Führung. In einer temporeichen ersten Hälfte drängten die Gastgeber auf das zweite Tor, doch Holzhausen blieb gefährlich. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich: Erind Zogu traf in der 45. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Holzhausen den Druck und drehte die Partie in der 63. Minute, als Lysander Skoda den 2:1-Siegtreffer erzielte.

---

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
2
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Dorfmerkingen setzten sich in einem intensiven Heimspiel gegen den TSV Oberensingen mit 2:1 durch. Fabio Mango brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Simon Brandstetter glich kurz nach der Pause aus (50.). Nur vier Minuten später sorgte Daniel Nietzer (54.) für den entscheidenden Treffer und ließ Dorfmerkingen im Aufstiegsrennen weiter mitmischen.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
1
3
Abpfiff

Der VfR Heilbronn musste sich dem FSV Waiblingen mit 1:3 geschlagen geben. Demian Bernsee Villiers traf doppelt (29., 69.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg, ehe Fabian Kolb (80.) nachlegte. Der späte Treffer von Robin Dörner (87.) kam für Heilbronn zu spät, das weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
2
0
Abpfiff

Die TSG Tübingen feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach torloser erster Hälfte sorgten Henoch Grauer (57.) und Philipp Biermann (84.) für die Entscheidung. Mit dem Sieg verschafft sich Tübingen im Abstiegskampf etwas Luft.

---

Heute, 15:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
0
0
Abpfiff

Zwischen dem FC Esslingen und dem VfB Friedrichshafen endete die Partie torlos. Beide Mannschaften zeigten zwar Einsatz, fanden aber offensiv zu selten den entscheidenden Moment. Für Esslingen bleibt die Lage im Tabellenkeller damit weiter angespannt.

---

Heute, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
2
3
Abpfiff

In einem turbulenten Spiel unterlag der FC Rottenburg Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:3. Stefan Todorović (25.) und Georgios Kaligiannidis (40.) stellten früh auf 0:2, ehe Nick Heberle (60.) verkürzte. Nach Treffern von Dan Constantinescu (71.) und Moritz Rohrer (72.) blieb es bis zum Schluss spannend, doch Rottenburg konnte den Rückstand nicht mehr aufholen.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
2
3
Abpfiff

Der TSV Weilimdorf verlor gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in letzter Sekunde mit 2:3. Andrew Addo brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch nach Treffern von Günter Schmidt (57.) und Philipp Minder (75.) drehte Hall die Partie. Zwar glich Riccardo Scarcelli (86.) noch aus, doch Benjamin Kurz (90.+5) besiegelte in der Nachspielzeit den Sieg der Gäste.

---

Morgen, 16:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
16:00

Spitzenreiter Young Boys Reutlingen empfängt den TSV Berg zum Topspiel des Spieltags. Beide Teams zählen zu den torgefährlichsten der Liga, und mit einem Sieg könnte Berg den Rückstand auf den Tabellenführer bis auf fünf Punkte verkürzen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 025.10.2025, 18:00 Uhr
Timo BabicAutor