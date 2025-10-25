TSG Tübingen atmet auf, Schwäbisch Hall jubelt ganz spät

Der 13. Spieltag der Verbandsliga Württemberg stand im Zeichen enger Partien und knapper Entscheidungen. Während Dorfmerkingen und Schwäbisch Hall in letzter Minute jubelten, setzte Waiblingen ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller. Tübingen verschaffte sich mit einem Heimsieg etwas Luft, während Heilbronn weiter auf der Suche nach Konstanz bleibt.

Der SV Fellbach erwischte vor eigenem Publikum den perfekten Start. Bereits in der 6. Minute traf Maximilian Bresic zur 1:0-Führung. In einer temporeichen ersten Hälfte drängten die Gastgeber auf das zweite Tor, doch Holzhausen blieb gefährlich. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich: Erind Zogu traf in der 45. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Holzhausen den Druck und drehte die Partie in der 63. Minute, als Lysander Skoda den 2:1-Siegtreffer erzielte. ---



Die Sportfreunde Dorfmerkingen setzten sich in einem intensiven Heimspiel gegen den TSV Oberensingen mit 2:1 durch. Fabio Mango brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Simon Brandstetter glich kurz nach der Pause aus (50.). Nur vier Minuten später sorgte Daniel Nietzer (54.) für den entscheidenden Treffer und ließ Dorfmerkingen im Aufstiegsrennen weiter mitmischen. Die Sportfreunde Dorfmerkingen setzten sich in einem intensiven Heimspiel gegen den TSV Oberensingen mit 2:1 durch. Fabio Mango brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Simon Brandstetter glich kurz nach der Pause aus (50.). Nur vier Minuten später sorgte Daniel Nietzer (54.) für den entscheidenden Treffer und ließ Dorfmerkingen im Aufstiegsrennen weiter mitmischen. ---



Der VfR Heilbronn musste sich dem FSV Waiblingen mit 1:3 geschlagen geben. Demian Bernsee Villiers traf doppelt (29., 69.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg, ehe Fabian Kolb (80.) nachlegte. Der späte Treffer von Robin Dörner (87.) kam für Heilbronn zu spät, das weiterhin im Tabellenkeller feststeckt. Der VfR Heilbronn musste sich dem FSV Waiblingen mit 1:3 geschlagen geben. Demian Bernsee Villiers traf doppelt (29., 69.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg, ehe Fabian Kolb (80.) nachlegte. Der späte Treffer von Robin Dörner (87.) kam für Heilbronn zu spät, das weiterhin im Tabellenkeller feststeckt. ---



Die TSG Tübingen feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach torloser erster Hälfte sorgten Henoch Grauer (57.) und Philipp Biermann (84.) für die Entscheidung. Mit dem Sieg verschafft sich Tübingen im Abstiegskampf etwas Luft. Die TSG Tübingen feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach torloser erster Hälfte sorgten Henoch Grauer (57.) und Philipp Biermann (84.) für die Entscheidung. Mit dem Sieg verschafft sich Tübingen im Abstiegskampf etwas Luft. ---



Zwischen dem FC Esslingen und dem VfB Friedrichshafen endete die Partie torlos. Beide Mannschaften zeigten zwar Einsatz, fanden aber offensiv zu selten den entscheidenden Moment. Für Esslingen bleibt die Lage im Tabellenkeller damit weiter angespannt. Zwischen dem FC Esslingen und dem VfB Friedrichshafen endete die Partie torlos. Beide Mannschaften zeigten zwar Einsatz, fanden aber offensiv zu selten den entscheidenden Moment. Für Esslingen bleibt die Lage im Tabellenkeller damit weiter angespannt. ---



In einem turbulenten Spiel unterlag der FC Rottenburg Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:3. Stefan Todorović (25.) und Georgios Kaligiannidis (40.) stellten früh auf 0:2, ehe Nick Heberle (60.) verkürzte. Nach Treffern von Dan Constantinescu (71.) und Moritz Rohrer (72.) blieb es bis zum Schluss spannend, doch Rottenburg konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. In einem turbulenten Spiel unterlag der FC Rottenburg Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:3. Stefan Todorović (25.) und Georgios Kaligiannidis (40.) stellten früh auf 0:2, ehe Nick Heberle (60.) verkürzte. Nach Treffern von Dan Constantinescu (71.) und Moritz Rohrer (72.) blieb es bis zum Schluss spannend, doch Rottenburg konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. ---



Der TSV Weilimdorf verlor gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in letzter Sekunde mit 2:3. Andrew Addo brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch nach Treffern von Günter Schmidt (57.) und Philipp Minder (75.) drehte Hall die Partie. Zwar glich Riccardo Scarcelli (86.) noch aus, doch Benjamin Kurz (90.+5) besiegelte in der Nachspielzeit den Sieg der Gäste. Der TSV Weilimdorf verlor gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in letzter Sekunde mit 2:3. Andrew Addo brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch nach Treffern von Günter Schmidt (57.) und Philipp Minder (75.) drehte Hall die Partie. Zwar glich Riccardo Scarcelli (86.) noch aus, doch Benjamin Kurz (90.+5) besiegelte in der Nachspielzeit den Sieg der Gäste. ---

Morgen, 16:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys R TSV Berg TSV Berg 16:00 PUSH



Spitzenreiter Young Boys Reutlingen empfängt den TSV Berg zum Topspiel des Spieltags. Beide Teams zählen zu den torgefährlichsten der Liga, und mit einem Sieg könnte Berg den Rückstand auf den Tabellenführer bis auf fünf Punkte verkürzen.