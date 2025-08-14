TSG trennt sich von Trainer Streker

Pfeddersheim. Am Dienstag klingelte bei Marco Streker in Oppenheim das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: Rolf Emrich, der Vorsitzende des Landesligisten TSG Pfeddersheim. Er rief an, um Streker von seinen Aufgaben als Trainer des Absteigers zu entbinden. „Ich war überrascht“, so der 35-Jährige. Mit diesem für ihn „unverständlichen Schritt", hatten weder er noch Co-Trainer oder Mannschaft gerechnet, sagt er.

Nur zwei Punktspiele durfte Streker in dieser Saison für die TSG Pfeddersheim bestreiten. Nach den Niederlagen gegen die FG Mutterstadt und den SV Gimbsheim hatte die Vereinsführung genug gesehen, wie Rolf Emrich meint: „Die Leistungen bei den Spielen waren sehr dünn und entsprachen nicht den Ansprüchen, die Verein und Mannschaft hatten“, so der Vorsitzende.

Und damit spricht Emrich genau den Knackpunkt in der Beziehung zu Trainer Streker an: Die sportliche Bewertung des Kaders. Die Vereinsführung sieht schon jetzt mehr Potenzial im Kader, als Marco Streker aktuell auf den Platz bringt. Streker mahnt indes mehr Realitätssinn an, als er sagt: „Wir haben einen tollen Kader, einen spannenden Kader. Aber es sind viele Zugänge aus unteren Ligen dabei, die man erst heranführen muss“. Er wähnte sich in dieser ersten Saison nach dem Verbandsliga-Abstieg in einem „Übergangsjahr“, nach dem man zur nächsten Runde punktuell nachbessert und danach womöglich oben angreifen kann.

Während Streker daran erinnert, dass er seit seinem Amtsantritt im zurückliegenden Oktober mit einer beträchtlichen Fluktuation im Kader (15 Abgänge und zwölf Zugänge) konfrontiert war, sagt Emrich, dass Strekers Entlassung keine Kurzschlusshandlung nach dem zweiten Spieltag sei. Vielmehr habe die TSG lange Geduld mit dem Neuen gehabt. Die ersten erfolglosen Wochen in der zurückliegenden Runde wären „für manchen Verein schon Anlass genug gewesen, sich vom Trainer zu trennen. Doch wir haben an Marco Streker festgehalten“. Ein Aspekt, auf den Streker entgegnet: Als er kam, war die Mannschaft der TSG „ein Scherbenhaufen. Den zu kitten, das brauchte Zeit."

Manuel Wöllner übernimmt interimsweise

Unterm Strich haben sich die TSG-Führung und Marco Streker aufgrund von Missverständnissen, unvorhersehbaren Entwicklungen und womöglich auch Täuschungen nach zehn Monaten auseinandergelebt. Wie weit, das wurde schließlich in Emrichs Anruf am Dienstag deutlich, als er die weitere Zusammenarbeit mit dem anfangs vom (ehemaligen) Sportlichen Leiter, Manuel Wöllner, als Ideallösung propagierten Streker beendete. Der Oppenheimer konnte sich am Abend noch von der Mannschaft verabschieden. Das Training leitete Wöllner, der nach Worten Emrichs auch am kommenden Samstag (15 Uhr) im Spiel gegen den FC Speyer an der Linie steht.

Mit der Suche nach einem Nachfolger von Marco Streker wollen sich die Pfeddersheimer Zeit lassen. Der erfahrene Marcell Öhler rückt als spielender Cotrainer bis auf Weiteres nach. Für Marco Streker indes endet die Zeit bei seinem „Herzensverein“, für den er in der zurückliegenden Runde sogar seinen Cotrainer-Job bei Schott Mainz mitten in der Saison aufgegeben hatte, ernüchternd. Den Abstieg aus der Verbandsliga hatte er trotz einer erfolgreichen Fünf-Wochen-Serie nicht verhindern können. Der Neuaufbau, für den er im Oktober ins Uwe-Becker-Stadion geholt worden war, endete indes abrupt.