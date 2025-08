TSG-Torhüter Rosinus treibt die Kreuznacher zur Verzweiflung

„Man of the Match“ war der erst 19-Jährige in den Augen von Thorsten Effgen ohne jeden Zweifel. Nach zehn Kreuznacher Chancen in Durchgang eins hörte der SGE-Trainer auf mitzuschreiben. In die Kategorie dickste Hochkaräter fallen die direkten Duelle Rosinus' mit Deniz Darcan (11.) und Maik Strunk (14.), die Parade gegen Malik Schäfers verdeckten Fünf-Meter-Schuss (84.) und das neuerliche Eins-gegen-Eins mit Darcan (87.). Eine Reihe weitere, höchst aussichtsreiche Szenen brachte die Eintracht nicht zum Abschluss. Oder Rosinus parierte sie.