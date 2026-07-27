TSG stimmt sich auf die neue Verbandsliga-Saison ein

Foto: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Mit einer stimmungsvollen Saisoneröffnung im Club del Mar in Aalen hat sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gemeinsam mit rund 90 Sponsoren, Partnern, Mitgliedern, Fans und Freunden auf die Verbandsliga-Spielzeit 2026/27 eingestimmt. Durch den Abend führte Dennis Sabanov, verantwortlich für die Bereiche Medien, Kommunikation und Marketing der TSG. Neben einer emotionalen Vereinshymne standen die Kaderpräsentation, Gespräche mit dem Vorstand und Trainerteam sowie der persönliche Austausch im Mittelpunkt.

Zunächst blickte Pfeifer auf den erfolgreichen Auftakt im DB Regio-wfv-Pokal zurück. Nach dem 3:2-Erfolg in Echterdingen zog die TSG in die zweite Runde ein. „In der ersten Halbzeit haben wir gezeigt, welche Qualität in unserer Mannschaft steckt. Nach dem Anschlusstreffer wurde es zwar noch einmal spannend, aber wir haben Moral bewiesen und stehen verdient in der zweiten Runde“, fasste der Vorsitzende die Partie zusammen.

Den Auftakt des offiziellen Programms bildete das Gespräch mit dem langjährigen Vorsitzenden Achim Pfeifer. Mit Blick auf die zahlreichen Gäste zeigte sich dieser sichtlich bewegt: „Es macht mich glücklich zu sehen, wie wir heute Abend die Verbundenheit unserer TSG-Familie zeigen.“

Besonders eindrucksvoll präsentierte der Verein auch die Ergebnisse einer erstmals wissenschaftlich ausgewerteten Medienanalyse. Diese belegte mehr als 16,1 Millionen Printkontakte sowie über 3,4 Millionen Aufrufe auf den vereinseigenen Social-Media-Kanälen im Untersuchungszeitraum. Pfeifer machte deutlich, welchen Stellenwert diese Zahlen für die Partner des Vereins besitzen: „Sponsoring bei der TSG ist nicht nur Unterstützung, sondern bietet unseren Partnern einen messbaren Werbewert.“

Ein weiteres Thema war der Trainerwechsel. Mit Leo Gjini habe der Verein bewusst neue Impulse setzen wollen. Gleichzeitig betonte Pfeifer, dass die TSG weit mehr als nur ihre erste Mannschaft ausmache: „Der große Zusammenhalt unserer TSG-Familie macht unseren Verein aus. Darauf bin ich aktuell besonders stolz.“

Darüber hinaus verdeutlichte der Vorsitzende die Bedeutung der Verbandsligamannschaft für den Gesamtverein. „Unsere erste Mannschaft sorgt für rund 80 Prozent unserer medialen Reichweite. Von dieser Strahlkraft profitieren alle Bereiche der TSG – insbesondere unsere Jugendarbeit und die gesamte Vereinsstruktur.“

Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgte anschließend Ralf Meiser von der A-Band. Mit der Vereinshymne „Die TSG soll ewig leben“ brachte er den gesamten Saal zum Mitsingen und unterstrich einmal mehr die enge Verbundenheit innerhalb des Vereins.

Im Anschluss rückte die Verbandsligamannschaft in den Mittelpunkt. Dennis Sabanov stellte den kompletten Kader in kleinen Gruppen auf der Bühne vor und sprach mit den Spielern über ihre Ziele für die neue Saison. Für viele Lacher sorgte die Fragerunde mit den Offensivspielern Jermain Ibrahim, Kilian Kuntz und Philipp Kees. Auf die Frage nach der Torquote der neuen Saison schauten sich die drei zunächst schmunzelnd an, ehe sie sich mit einem Augenzwinkern auf eine zweistellige Trefferzahl einigten.

Zum Abschluss des offiziellen Programms begrüßte Sabanov den neuen Cheftrainer Leo Gjini sowie den spielenden Co-Trainer Philipp Kees zum Talk auf der Bühne. Gjini zog nach seinen ersten Wochen bei der TSG ein rundum positives Fazit: „Ich habe einen super Verein und ein tolles Umfeld kennengelernt. Ich freue mich, Teil der TSG-Familie zu sein.“

Auch sportlich formulierte der neue Cheftrainer klare Vorstellungen: „Wir wollen guten und erfolgreichen Fußball spielen und die Menschen begeistern.“ Mit Blick auf die kommende Verbandsliga-Saison erwartet Gjini eine besonders anspruchsvolle Liga: „Durch die vielen Auf- und Absteiger fühlt es sich fast wie eine komplett neue Liga an. Mit Hollenbach und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist die Qualität noch einmal gestiegen.“

Philipp Kees sieht die beiden Absteiger ebenfalls im erweiterten Favoritenkreis, traut der TSG jedoch einiges zu: „Die Absteiger werden sicherlich wieder ganz oben angreifen wollen. Mal schauen, ob wir uns ebenfalls dort oben einordnen können.“

Ein wichtiger Bestandteil der Saisonvorbereitung war auch die neue Zusammenarbeit mit Physio Frank, der künftig die medizinische Betreuung der Verbandsligamannschaft übernimmt. Kees bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung: „Die Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Man merkt schon jetzt, wie intensiv die Termine genutzt werden und wie wertvoll der Austausch für uns ist. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung.“

Zum Abschluss richtete Leo Gjini noch eine Botschaft an alle TSG-Anhänger: „Wir wollen die Zuschauer im FRITZ-Sportpark mit unserer Art Fußball zu spielen begeistern und mitreißen.“

Beim gemeinsamen Buffet nutzten Sponsoren, Partner, Spieler und Vereinsmitglieder die Gelegenheit zum Netzwerken und persönlichen Austausch. Die Saisoneröffnung machte einmal mehr deutlich, wofür die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht: für Zusammenhalt, Identifikation und die gemeinsame Vorfreude auf eine spannende Verbandsliga-Saison 2026/27.