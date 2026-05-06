TSG stellt Weichen für die Zukunft Andreas Schicker verlängert +++ Daniel Förderer wird zweiter Geschäftsführer von PM / TSG / red. · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Die neue TSG-Geschäftsführung, Daniel Förderer und Andreas Schicker. – Foto: TSG

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Die TSG Hoffenheim treibt die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur des Klubs konsequent voran und stärkt die Führung für die kommende Zeit: Andreas Schicker hat seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport langfristig verlängert. Gleichzeitig erweitert der Klub seine Leitungsebene und beruft Daniel Förderer zum 6. Mai 2026 als zweiten Geschäftsführer.

Mit der Vertragsverlängerung von Andreas Schicker setzt die TSG ein klares Zeichen für Kontinuität im sportlichen Bereich. Seit seinem Amtsantritt im Oktober 2024 prägt Schicker die sportliche Entwicklung des Klubs. Der 39-jährige Österreicher stellte mit seinem gelungenen Kaderumbau im vergangenen Sommer die Weichen für die herausragende Perfomance der TSG-Profis in der Bundesliga und der damit verbundenen, vorzeitigen Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb in der Saison 2026/27. Schicker hat entscheidene Impulse gesetzt „Andi hat in den vergangenen Monaten entscheidende Impulse gesetzt und unsere sportliche Entwicklung mit großer Klarheit und Konsequenz vorangetrieben. Gleichzeitig hat er den Klub in herausfordernden Zeiten als alleiniger Geschäftsführer auf Kurs gehalten“, sagt Dietmar Hopp, Gesellschafter der TSG Hoffenheim. „Seine Verlängerung ist ein Garant für Stabilität und unsere gemeinsamen Ambitionen.“

Daniel Förderer übernimmt als zweiter Geschäftsführer den kaufmännischen Bereich sowie die Felder Marketing, Vertrieb und Digitales. In dem 46-Jährigen gewinnt die TSG Hoffenheim einen erfahrenen Manager mit ausgewiesener Expertise in strategischer Unternehmensentwicklung und Governance. Der gebürtige Heidelberger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Umfeld der SAP. Förderer war seit Februar 2026 als externer Berater bei der TSG tätig. Er ist verheiratet, hat drei Töchter und lebt mit seiner Familie in Östringen. „Mit Daniel holen wir uns gezielt wirtschaftliche Kompetenz in die Geschäftsführung, um die Strukturen des Klubs weiter zu professionalisieren“, so André Kreuzwieser, 1. Vorstand des TSG Hoffenheim e.V. „Seine Stärke liegt darin, Organisationen nachhaltig leistungsfähiger zu machen. Damit wird er maßgeblich zur Effizienz bei uns beitragen.“