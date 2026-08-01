TSG Steinbach greift nach verpasstem Aufstieg wieder an

ODENWALDKREIS. Die TSG Steinbach schaffte über die Relegationsspiele nicht den Aufstieg in die Gruppenliga, geht aber erhobenen Hauptes aus den Duellen mit dem klassenhöheren SV Fürth (0:1 und 3:3) und dem Entscheidungsspiel gegen Olympia Lorsch (1:3) hervor. Nun richtet sich aber der Blick vollständig auf den nahenden Saisonauftakt in der Kreisoberliga. Die erste Hürde steht bei der KSG Georgenhausen, bei der die TSG am Sonntag (15 Uhr) antreten muss.
Die TSG schrammte nur ganz knapp an der Meisterschaft und damit am Direktaufstieg vorbei. Ein Punkt fehlte am Ende zu Meister TSV Höchst. Danach folgten die Aufstiegsspiele gegen den Gruppenliga-Dreizehnten SV Fürth. Im Heimspiel hatten die Michelstädter nur denkbar knapp mit 0:1 das Nachsehen. Im Rückspiel lag die TSG bereits 0:2 hinten, ehe sie das Spiel drehte und durch drei Tore von Benjamin Reimer plötzlich führte. Die Odenwälder waren drauf und dran, das wohl vorentscheidende vierte Tor anzubringen. Ein Sonntagsschuss der angezählten Fürther zum 3:3 verhinderte das kleine Wunder. „Danach gingen bei uns die Köpfe runter. Die Partie hat unglaublich viel Kraft gekostet“, sagt Vorsitzender Heiko Taute zum unglücklichen Ausscheiden. Auch bei der „zweiten Chance“ im Entscheidungsspiel gegen Olympia Lorsch hatte die TSG das Nachsehen (1:3).
Die Mannschaft soll das Relegations-Aus gut überwunden haben. Jetzt gilt es wieder anzugreifen: Mit Fatih Sevindik kehrt vom SV Fürth ein Spieler zurück, der eine neue Geschwindigkeit in das Spiel der TSG bringen wird. Weitere sieben Spieler ergänzen und verbreitern den Kader von Trainer Cetin Karaman. Kann seine Elf erneut vorne angreifen? Das Potenzial ist ohne Zweifel vorhanden. Ganz wichtig ist, dass die TSG in Georgenhausen von Beginn an die Zweikämpfe annimmt, weil der Gastgeber dafür bekannt ist, stark über den Kampf zu kommen.
Ist der SV Lützel-Wiebelsbach bereit für den nächsten Schritt? Die Männer um Trainer Jochen Dewitz lieferten eine Spielzeit der Extraklasse ab. Bis auf Platz vier drangen sie vor. Schaut man auf die Ergebnisse der letzten Wochen der Vorbereitung, dann drängt sich einem der Eindruck auf, dass der SVL schon wieder auf Betriebstemperatur ist: Beim Wochenturnier in Seckmauern setzten sich die Dewitz-Schützlinge im Endspiel mit 5:2 gegen Gruppenliga-Aufsteiger TSV Höchst durch. In der ersten Kreispokalrunde gewann der SVL beim KSV Reichelsheim 5:1. Zum Auftakt in die neue Saison gastiert die SG Ueberau in der Großgemeinde.
Auf den TSV Günterfürst wartet eine ganz schwere Aufgabe: A-Liga-Meister SG Sandbach gibt seine Visitenkarte ab. Die Sandbacher gewannen die A-Liga auch deswegen, weil sie lediglich 14 Gegentore in 30 Spielen zuließen. Nicht wieder etwas mit dem Abstieg zu tun haben will der TV Fränkisch-Crumbach. Die Rodensteiner Neuverpflichtungen sind hochkarätig, darunter auch Ex-Profi Daniele Toch. Am 1. Spieltag muss der TV zu Viktoria Dieburg. Die Dieburger stiegen über die Relegation auf und räumten dabei Bad König und Hummetroth II aus dem Weg.
Bezieht man das 4:0 beim Kreispokal beim FC Finkenbachtal mal ein, dann absolvierte der TSV Seckmauern eine ganze Reihe von Testspielen. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) wird es nun ernst für den Gruppenliga-Absteiger, wenn er beim FV Eppertshausen antritt.