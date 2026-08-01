TSG Steinbach greift nach verpasstem Aufstieg wieder an

Die TSG schrammte nur ganz knapp an der Meisterschaft und damit am Direktaufstieg vorbei. Ein Punkt fehlte am Ende zu Meister TSV Höchst. Danach folgten die Aufstiegsspiele gegen den Gruppenliga-Dreizehnten SV Fürth. Im Heimspiel hatten die Michelstädter nur denkbar knapp mit 0:1 das Nachsehen. Im Rückspiel lag die TSG bereits 0:2 hinten, ehe sie das Spiel drehte und durch drei Tore von Benjamin Reimer plötzlich führte. Die Odenwälder waren drauf und dran, das wohl vorentscheidende vierte Tor anzubringen. Ein Sonntagsschuss der angezählten Fürther zum 3:3 verhinderte das kleine Wunder. „Danach gingen bei uns die Köpfe runter. Die Partie hat unglaublich viel Kraft gekostet“, sagt Vorsitzender Heiko Taute zum unglücklichen Ausscheiden. Auch bei der „zweiten Chance“ im Entscheidungsspiel gegen Olympia Lorsch hatte die TSG das Nachsehen (1:3).