Voller Einsatz: Die TSG Steinbach (rechts Haick Gsirijan) kam nach einer Steigerung nach der Pause zu einem klaren Sieg in der Fußball-Kreisoberliga gegen den TSV Günterfürst (links Philipp Strat). Foto: Herbert Krämer

TSG Steinbach dreht nach Pause auf Durch den 4:1-Erfolg sind die Steinbacher in der Kreisoberliga weiter gleichauf mit Spitzenreiter TSV Höchst

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst die Partie gegen den SV Lützel-Wiebelsbach mit 3:2 für sich entschieden. Verfolger TSG Steinbach setzte sich deutlich mit 4:1 über den TSV Günterfürst durch. Viktoria Kleestadt trennte sich trotz einer 3:1-Führung nur mit einem Remis von Hassia Dieburg. Ein Debakel erlebte der TSV Lengfeld, der bei der SG Rimhorn/Neustadt mit 2:7 unterging. Nicht unbedingt zu erwarten war die 1:3-Niederlage der SSV Brensbach im Duell der Aufsteiger bei der TS Ober-Roden II. Trotz ansprechender Leistung unterlag Schlusslicht SG Bad König/Zell gegen den TV Fränkisch-Crumbach mit 2:4.

Heute, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SV Lützel-Wiebelsbach Lützel-Wieb. 3 2 Abpfiff "Das eine Tor waren wir dann schon besser", kommentierte der Höchster Sprecher Jens Krätschmer. Doch einfach machten es die Gäste dem Tabellenführer nicht, der durch Becker (16.) in Führung ging. Man legte aber nicht nach und gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Gäste auf. Amend (44.) nutzte das zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war Höchst aber das aktivere Team und hatte die besseren Chancen. Der Doppelschlag von Kepper (67./70.) legte den Grundstein zum Sieg, auch wenn Amend (73.) den Anschluss erzielen konnte. Gelb-Rot: Gärtner (90.+6/Lützel-Wiebelsbach). Heute, 15:00 Uhr TSG Steinbach Steinbach TSV Günterfürst Günterfürst 4 1 Abpfiff

Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeber gegen die massive Abwehr des TSV noch schwer. Nach dem Wiederanpfiff ging es dann aber Schlag auf Schlag, weil Güler (47./55) und Rohleder (49.) innerhalb weniger Minuten das Spiel entschieden. Uysal (68.) erhöhte für die nun dominante TSG auf 4:0, ehe Fischler (90.+1) den bedeutungslosen Anschluss erzielen konnte. Steinbach bleibt damit der schärfste Verfolger von Spitzenreiter Höchst.

Wie im Rausch spielte die SG im ersten Abschnitt der Partie. Nach nicht einmal einer halben Stunde hatten Olt (8./17.), Schacht (15.), Schmidt (19.) und Tarhan (27.) das 5:0 vorgelegt, womit für Lengfeld das Spiel vorzeitig gelaufen war. Das 1:5 von Messerschmitt war nur Kosmetik, auch weil Hübner (40.) noch vor dem Halbzeitpfiff das halbe Dutzend voll machte. Nach der Pause wurde es erheblich ruhiger. Kaffenberger (56.) erhöhte auf 7:1, Lengfeld Rieß (69.) verkürzte. Es war die fünfte Lengfelder Niederlage in Folge und man steckt in der Abstiegszone fest.

Brensbach fand gut ins Spiel und ging folgerichtig durch das Tor von Beilstein (9.) in Führung. Obwohl Keck (17.) für die TSO ausgleichen konnte, blieb Brensbach am Drücker und hatte Torchancen. TSO-Schlussmann Steffen Hitzel hielt sein Teams aber im Spiel. Unerwartet markierte dann Mario Hitzel (38.) die Pausenführung der Gastgeber. Nach der Pause wogte das Spiel hin und her. Erst spät fiel die Entscheidung, als Findik (83.) das 3:1 für Ober-Roden erzielte und Brensbach damit geschlagen war.