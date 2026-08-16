TSG startet mit Remis gegen den SV Fellbach

– Foto: Zafer Hosman

Auch wenn das WFV-Pokalspiel der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Dienstag um 18.30 Uhr bereits seine Schatten vorauswirft, galt die Aufmerksamkeit der Sauerbachelf am gestrigen Samstag zunächst einmal dem Verbandsligaauftakt. Dabei gab es gegen den SV Fellbach ein 1:1.

Beim ersten Punktspiel der Saison erwischte die TSG dann auch direkt einen guten Start und war in der Anfangsviertelstunde spielbestimmend, wenn auch noch nicht zwingend. Bis zur Trinkpause wurde Fellbach allerdings besser und erspielte sich erste Chancen. Die kurze Pause nutzte die TSG dann gut und so kippte das Momentum erneut in Richtung der Gäste.

Durch einen überragenden Spielzug ging die Mannschaft von Neutrainer Leo Gjini dann in Führung. Der spielende Co-Trainer Philipp Kees behauptete den Ball stark gegen drei Gegenspieler und leitete auf Nicola Zahner weiter. Der fand links außen Georgios Avtzis, der mit einem Übersteiger den entscheidenden Meter zwischen sich und den Verteidiger brachte und rechts unten traf. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Einerseits vergab die TSG mehrere Chancen aufs 0:2, aber auch Fellbach war wieder im Spiel.