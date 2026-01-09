TSG Sprockhövel: Ex-Spieler beendet Laufbahn und kehrt zurück

Tim Joppe (34) legte aus privaten Gründen sein Amt an der Seite von Chefcoach Andrius Balaika im Dezember nieder. Ein Nachfolger konnte schnell gefunden werden, ein alter Bekannter kehrt zurück. Ex-Spieler Christian Antwi-Adjei, der von 2018 bis 2022 das Trikot der TSG Sprockhövel trug, beendet aufgrund des Knorpelschadens im Knie nach 118 Oberliga-Partien seine Laufbahn und konzentriert sich als B-Lizenz-Inhaber künftig auf den nächsten Fußball-Schritt.

„Das war eine relativ schnelle Geschichte. Einige Spieler kennen ihn auch noch, und er ist mehr als nur eine Wunschlösung", so der Sportliche Leiter Jan Helfers gegenüber der Lokalpresse "WAZ".

Antwi-Adjei war nach seiner TSG-Zeit noch zwei Jahre beim Ligarivalen SV Westfalia Rhynern aktiv, bevor er sich im Sommer 2024 dem TuS Ennepetal anschloss. In der laufenden Saison kam der Mittelfeldmann verletzungsbedingt gar nicht mehr zum Einsatz. Schon seit November hieß es, dass das Karriereende bevorsteht. „Ich kann das Knie kaum belasten und schätze, dass dadurch mittlerweile auch Muskulatur fehlt“, sagt er damals. Inzwischen ist der Schlussstrich gezogen und ein neues Kapitel beginnt.