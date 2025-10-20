TSG Söflingen siegt spät, Bernstadt glänzt, Emerkingen/Ehingen-Süd top

Kreisliga A2:
SV Weidenstetten – TSV Pfuhl 0:2
Die Partie begann mit einer frühen Schlüsselszene: Markus Leibing (SV Weidenstetten) sah wegen Motzens bereits vor dem Anpfiff Gelb-Rot – ein kurioser und folgenreicher Auftakt. Pfuhl nutzte die personelle Überzahl und ging durch Philipp Bischofsberger (12./Foulelfmeter) in Führung. Weidenstetten kämpfte aufopferungsvoll, konnte den Rückstand jedoch nicht wettmachen. In der Schlussphase sorgte Marco Schiele (83.) mit dem 2:0 für die Entscheidung.
SV Lonsee – SV Nersingen 3:4
Ein spektakuläres Torfestival mit ständigen Führungswechseln. Lonsee startete furios und lag nach Treffern von Tom Seibold (2.) und Simon Wörz (17.) mit 2:0 vorn. Doch Nersingen drehte mit einem starken Auftritt das Spiel: Adrian Reichenberger (20.), Mesut Yildiz (58./Foulelfmeter, 80.) und Niklas Kroll (64.) trafen für die Gäste. Felix Stammler (84.) verkürzte zwar noch, aber am Ende reichte es für Lonsee nicht mehr zum Punktgewinn.
TSV Berghülen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 2:1
Berghülen bewies große Moral nach frühem Rückstand durch Henry Tedum Paago (10.). Robin Riek (35.) glich noch vor der Pause aus, ehe Simon Schuon (84.) mit einem späten Treffer den umjubelten Sieg für den TSV sicherstellte. Die Gastgeber zeigten über weite Strecken mehr Entschlossenheit und nutzten ihre Chancen konsequent.
TSV Bernstadt – SGM Albeck/Göttingen 6:0
Ein überragender Auftritt des TSV Bernstadt, der die Gäste förmlich überrollte. Max Noller (10., 48., 90.+1) schnürte einen Dreierpack, Franz Noller (53.), Samuel Bosch (66.) und Jannik Bartosch (74.) trafen ebenfalls. Bernstadt dominierte das Geschehen über die gesamte Spielzeit und ließ Albeck/Göttingen keine Chance.
SV Asselfingen – TSV Bermaringen 1:1
Ein kampfbetontes Duell endete mit einer gerechten Punkteteilung. Paul Marchfelder (4.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Jens Stöckle (46.) glich direkt nach Wiederbeginn aus. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass es beim 1:1 blieb.
FC Neenstetten – SV Thalfingen 6:2
Neenstetten zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Vitali Lasarev (14.) eröffnete, ehe Jannik Leibing (27., 29., 60.) mit einem Hattrick glänzte. Sebastian Häge (37.) und Nico Müller (90.) steuerten weitere Treffer bei. Thalfingen kam zwar durch Tobias Huber (71.) und Luca Müller (84.) zu zwei Toren, doch die Gastgeber blieben klar spielbestimmend.
SV Oberelchingen – TSV Westerstetten 0:1
Ein ausgeglichenes Spiel entschied sich erst in der Schlussphase. Nach 76 Minuten traf Sainey Ceesay zum entscheidenden 1:0 für die Gäste. Westerstetten verteidigte danach clever, während Oberelchingen trotz druckvoller Schlussminuten kein Mittel fand, um den Ausgleich zu erzielen.
TSG Söflingen – SV Fortuna Ballendorf 4:3
Ein packendes Duell mit sieben Treffern und einem dramatischen Ende. Ali Kaplan (1.) eröffnete früh für Söflingen, doch Ballendorf hielt dagegen. Nach Toren von Florian Wachter (10.), Lucas Alves-Pereira (36.) und Pascal Bayer (39.) ging es mit 3:1 in die Pause. Im zweiten Durchgang verkürzten Nikolai Tappert (71./Foulelfmeter) und Christian Junginger (82.) auf 3:3, ehe Rafael Glöggler (90.+3) in der Nachspielzeit den späten Siegtreffer für die TSG erzielte.