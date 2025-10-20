TSG Söflingen siegt spät, Bernstadt glänzt, Emerkingen/Ehingen-Süd top

SSG Ulm 99 II – SC Heroldstatt 1:0

Die zweite Mannschaft der SSG Ulm 99 startete mit viel Druck und ging früh durch Nico Guhlke (10.) in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 73. Minute vergab Florin Winckelmann per Foulelfmeter die Möglichkeit zur Vorentscheidung. Kurz vor Schluss schwächte sich Heroldstatt selbst, als Florian Griesinger (84.) wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz musste. Ulm brachte den knappen Vorsprung anschließend über die Zeit.

TSV Einsingen – SV Pappelau-Beiningen 0:1

Ein früher Treffer entschied diese umkämpfte Begegnung. Pascal Eckhardt (6.) erzielte das Tor des Tages für die Gäste, die defensiv sicher standen und Einsingen kaum zur Entfaltung kommen ließen. In der Schlussphase sah Miguel Angelo Gonçalves da Costa (86.) Gelb-Rot, doch Pappelau-Beiningen verteidigte den Auswärtssieg mit viel Einsatz.

SG Oberdischingen/Ersingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 4:1

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und führten nach gut einer halben Stunde bereits klar. Ein Eigentor von Nico Betz (12.) eröffnete das Schützenfest, gefolgt von Treffern von David Maier (21.), Jonah Ziegler (32.) und Kim Knittel (37.). Niklas Beller (36.) konnte zwischenzeitlich verkürzen, doch Oberdischingen/Ersingen ließ sich davon nicht beirren und spielte den deutlichen Heimsieg souverän nach Hause.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Niederhofen 4:0

Ein dominanter Auftritt der Gastgeber von Beginn an. Tom Stocker (3./Foulelfmeter) eröffnete früh, danach erhöhten Jona Sachpazidis (15.) und Julian Kruber (20.) noch vor der 25. Minute. Kurz vor der Pause sorgte erneut Tom Stocker (45.) für die endgültige Entscheidung. Niederhofen fand keine Mittel gegen die spielfreudige Offensive der SG.

SV Ringingen – TSV Türkgücü Ehingen 4:1

Vor 100 Zuschauern feierte der SV Ringingen einen überzeugenden Heimerfolg. Florian Stöferle (20.) brachte sein Team in Führung, ehe Marcel Gaßner (59.) und Max Braunsteffer (64.) nachlegten. Stöferle (84.) schnürte später seinen Doppelpack. Türkgücü kam erst in der Nachspielzeit durch Mustafa Mavis (90.+4) zum Ehrentreffer.

RSV Ermingen – SGM Schmiechtal/Alb I 1:2

Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent: Michael Müller (34.) und Aron Blankenhorn (54.) trafen zur 2:0-Führung. Sven Schindler (57.) brachte Ermingen zwar wieder heran, doch trotz kämpferischem Einsatz gelang der Ausgleich nicht mehr. Schmiechtal/Alb nahm die drei Punkte mit nach Hause.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Blaubeuren 0:2

Blaubeuren erwischte den besseren Start: Süleyman Gül (3.) traf früh zur Führung. Danach kontrollierten die Gäste das Spiel und ließen defensiv kaum etwas zu. David Söll (63.) sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung und den Auswärtssieg.

TSV Erbach – SG Altheim 0:2

Die SG Altheim zeigte eine konzentrierte Vorstellung und entschied die Partie mit zwei Treffern über weite Strecken souverän. Andreas Kottmann (21.) brachte die Gäste in Führung, Dominik Späth (50.) erhöhte nach der Pause. Erbach kam zwar zu einigen Chancen, scheiterte aber an der guten Defensivarbeit der Altheimer.