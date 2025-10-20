 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Wolfgang Seruset

TSG Söflingen siegt spät, Bernstadt glänzt, Emerkingen/Ehingen-Süd top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

Verlinkte Inhalte

KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SSG Ulm 99 II – SC Heroldstatt 1:0
Die zweite Mannschaft der SSG Ulm 99 startete mit viel Druck und ging früh durch Nico Guhlke (10.) in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 73. Minute vergab Florin Winckelmann per Foulelfmeter die Möglichkeit zur Vorentscheidung. Kurz vor Schluss schwächte sich Heroldstatt selbst, als Florian Griesinger (84.) wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz musste. Ulm brachte den knappen Vorsprung anschließend über die Zeit.

TSV Einsingen – SV Pappelau-Beiningen 0:1
Ein früher Treffer entschied diese umkämpfte Begegnung. Pascal Eckhardt (6.) erzielte das Tor des Tages für die Gäste, die defensiv sicher standen und Einsingen kaum zur Entfaltung kommen ließen. In der Schlussphase sah Miguel Angelo Gonçalves da Costa (86.) Gelb-Rot, doch Pappelau-Beiningen verteidigte den Auswärtssieg mit viel Einsatz.

SG Oberdischingen/Ersingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 4:1
Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und führten nach gut einer halben Stunde bereits klar. Ein Eigentor von Nico Betz (12.) eröffnete das Schützenfest, gefolgt von Treffern von David Maier (21.), Jonah Ziegler (32.) und Kim Knittel (37.). Niklas Beller (36.) konnte zwischenzeitlich verkürzen, doch Oberdischingen/Ersingen ließ sich davon nicht beirren und spielte den deutlichen Heimsieg souverän nach Hause.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SV Niederhofen 4:0
Ein dominanter Auftritt der Gastgeber von Beginn an. Tom Stocker (3./Foulelfmeter) eröffnete früh, danach erhöhten Jona Sachpazidis (15.) und Julian Kruber (20.) noch vor der 25. Minute. Kurz vor der Pause sorgte erneut Tom Stocker (45.) für die endgültige Entscheidung. Niederhofen fand keine Mittel gegen die spielfreudige Offensive der SG.

SV Ringingen – TSV Türkgücü Ehingen 4:1
Vor 100 Zuschauern feierte der SV Ringingen einen überzeugenden Heimerfolg. Florian Stöferle (20.) brachte sein Team in Führung, ehe Marcel Gaßner (59.) und Max Braunsteffer (64.) nachlegten. Stöferle (84.) schnürte später seinen Doppelpack. Türkgücü kam erst in der Nachspielzeit durch Mustafa Mavis (90.+4) zum Ehrentreffer.

RSV Ermingen – SGM Schmiechtal/Alb I 1:2
Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent: Michael Müller (34.) und Aron Blankenhorn (54.) trafen zur 2:0-Führung. Sven Schindler (57.) brachte Ermingen zwar wieder heran, doch trotz kämpferischem Einsatz gelang der Ausgleich nicht mehr. Schmiechtal/Alb nahm die drei Punkte mit nach Hause.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Blaubeuren 0:2
Blaubeuren erwischte den besseren Start: Süleyman Gül (3.) traf früh zur Führung. Danach kontrollierten die Gäste das Spiel und ließen defensiv kaum etwas zu. David Söll (63.) sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung und den Auswärtssieg.

TSV Erbach – SG Altheim 0:2
Die SG Altheim zeigte eine konzentrierte Vorstellung und entschied die Partie mit zwei Treffern über weite Strecken souverän. Andreas Kottmann (21.) brachte die Gäste in Führung, Dominik Späth (50.) erhöhte nach der Pause. Erbach kam zwar zu einigen Chancen, scheiterte aber an der guten Defensivarbeit der Altheimer.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A2:

SV Weidenstetten – TSV Pfuhl 0:2
Die Partie begann mit einer frühen Schlüsselszene: Markus Leibing (SV Weidenstetten) sah wegen Motzens bereits vor dem Anpfiff Gelb-Rot – ein kurioser und folgenreicher Auftakt. Pfuhl nutzte die personelle Überzahl und ging durch Philipp Bischofsberger (12./Foulelfmeter) in Führung. Weidenstetten kämpfte aufopferungsvoll, konnte den Rückstand jedoch nicht wettmachen. In der Schlussphase sorgte Marco Schiele (83.) mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SV Lonsee – SV Nersingen 3:4
Ein spektakuläres Torfestival mit ständigen Führungswechseln. Lonsee startete furios und lag nach Treffern von Tom Seibold (2.) und Simon Wörz (17.) mit 2:0 vorn. Doch Nersingen drehte mit einem starken Auftritt das Spiel: Adrian Reichenberger (20.), Mesut Yildiz (58./Foulelfmeter, 80.) und Niklas Kroll (64.) trafen für die Gäste. Felix Stammler (84.) verkürzte zwar noch, aber am Ende reichte es für Lonsee nicht mehr zum Punktgewinn.

TSV Berghülen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 2:1
Berghülen bewies große Moral nach frühem Rückstand durch Henry Tedum Paago (10.). Robin Riek (35.) glich noch vor der Pause aus, ehe Simon Schuon (84.) mit einem späten Treffer den umjubelten Sieg für den TSV sicherstellte. Die Gastgeber zeigten über weite Strecken mehr Entschlossenheit und nutzten ihre Chancen konsequent.

TSV Bernstadt – SGM Albeck/Göttingen 6:0
Ein überragender Auftritt des TSV Bernstadt, der die Gäste förmlich überrollte. Max Noller (10., 48., 90.+1) schnürte einen Dreierpack, Franz Noller (53.), Samuel Bosch (66.) und Jannik Bartosch (74.) trafen ebenfalls. Bernstadt dominierte das Geschehen über die gesamte Spielzeit und ließ Albeck/Göttingen keine Chance.

SV Asselfingen – TSV Bermaringen 1:1
Ein kampfbetontes Duell endete mit einer gerechten Punkteteilung. Paul Marchfelder (4.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Jens Stöckle (46.) glich direkt nach Wiederbeginn aus. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass es beim 1:1 blieb.

FC Neenstetten – SV Thalfingen 6:2
Neenstetten zeigte eine beeindruckende Offensivleistung. Vitali Lasarev (14.) eröffnete, ehe Jannik Leibing (27., 29., 60.) mit einem Hattrick glänzte. Sebastian Häge (37.) und Nico Müller (90.) steuerten weitere Treffer bei. Thalfingen kam zwar durch Tobias Huber (71.) und Luca Müller (84.) zu zwei Toren, doch die Gastgeber blieben klar spielbestimmend.

SV Oberelchingen – TSV Westerstetten 0:1
Ein ausgeglichenes Spiel entschied sich erst in der Schlussphase. Nach 76 Minuten traf Sainey Ceesay zum entscheidenden 1:0 für die Gäste. Westerstetten verteidigte danach clever, während Oberelchingen trotz druckvoller Schlussminuten kein Mittel fand, um den Ausgleich zu erzielen.

TSG Söflingen – SV Fortuna Ballendorf 4:3
Ein packendes Duell mit sieben Treffern und einem dramatischen Ende. Ali Kaplan (1.) eröffnete früh für Söflingen, doch Ballendorf hielt dagegen. Nach Toren von Florian Wachter (10.), Lucas Alves-Pereira (36.) und Pascal Bayer (39.) ging es mit 3:1 in die Pause. Im zweiten Durchgang verkürzten Nikolai Tappert (71./Foulelfmeter) und Christian Junginger (82.) auf 3:3, ehe Rafael Glöggler (90.+3) in der Nachspielzeit den späten Siegtreffer für die TSG erzielte.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Kreisliga A3:

SC Staig II – TSV Holzheim 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Jonas Löbert (50.) brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung, doch Tobias Schädler (58.) antwortete nur wenige Minuten später für Staig. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch letztlich blieb es beim Remis.

TSV Regglisweiler – SV Tiefenbach 1920 3:1
Der TSV startete stark in die Partie und stellte durch Lukas Schwenk (3.) und Eren Sönmez (40.) bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. Nach dem Anschlusstreffer von Marius Rogg (69.) wurde es kurz spannend, ehe Kelmend Krasniqi (73.) den alten Abstand wiederherstellte. In der Nachspielzeit vergab Marius Rogg (90.) per Foulelfmeter die letzte Chance auf ein Comeback.

FV Altenstadt – SV Oberroth 4:0
Ein klarer Erfolg für den FV Altenstadt, der über weite Strecken das Spiel bestimmte. Marco Enderle (23.) eröffnete den Torreigen, Jürgen Thiel (50.) legte kurz nach der Pause nach. Melih Pamuk (73.) und Simon Brugger (90.) sorgten schließlich für den 4:0-Endstand.

SSV Illerberg/Thal – TSF Ludwigsfeld 3:0
Vor 92 Zuschauern zeigte Illerberg/Thal eine abgeklärte Vorstellung. Jannik Groß (34.) traf zur Führung, ehe Michael Heyer (72.) und Christian Bezet (89.) in der zweiten Halbzeit alles klar machten. Die Gäste fanden offensiv kaum statt und konnten dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegensetzen.

FV Gerlenhofen – SV Beuren 3:0
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Gerlenhofen nach dem Seitenwechsel auf. Moritz Schröter (54.) brach den Bann, bevor Patrick Reichl (63., 76.) mit einem Doppelpack den Heimsieg sicherte. Beuren konnte sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen.

FC Silheim – FV Bellenberg 1:0
In einem intensiven und engen Spiel entschied ein einziges Tor die Partie. Simon Lotter (40.) traf kurz vor der Pause für Silheim, das danach mit viel Einsatz verteidigte. Bellenberg drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, blieb aber ohne Erfolg.

SG TSV Buch/Obenhausen II – SF Illerrieden 2:2
Die Zuschauer sahen ein spannendes Duell mit späten Toren. Felix Brunner (2.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Timo Leitner (33.) glich aus. Manuel Wanner (80.) drehte die Partie, ehe Florian Büchler (89.) kurz vor Schluss den Punkt für Illerrieden rettete.

SV Esperia Italia Neu-Ulm – SGM Ingstetten/Schießen 2:2
Eine abwechslungsreiche Begegnung mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. Patrick Bodie (34.) erzielte die Gästeführung, die Leon Hofmann (39.) schnell egalisierte. Nach dem erneuten Rückstand durch Sebastian Ott (55.) zeigte Marco Testa (58.) mit dem 2:2 große Nervenstärke und sicherte seinem Team einen Zähler.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 020.10.2025, 19:00 Uhr
redAutor