TSG Söflingen mit 7:1, Ingstetten/Schießen gewinnt 8:4-Torspektakel

Kreisliga A3:

TSV Neu-Ulm II – SGM Ingstetten/Schießen 4:8

Ein spektakuläres Spiel mit zwölf Treffern! Nico Patent (8.) brachte Neu-Ulm in Führung, bevor Leon Baur (15.) und Sebastian Ott (27.) das Spiel drehten. Neu-Ulm glich durch Kawa Sönmez (32.) aus, ging durch Salem Fazlji (41.) erneut in Führung, doch Michael Harder (42., 49.) sorgte für das 3:4. Nach dem Ausgleich von Yannick Salaris (63.) brach Ingstetten/Schießen endgültig durch: Maximilian Gauder (67.), Patrick Bodie (69.) und Tim Elser (70., 90.+3) machten den Kantersieg perfekt.

SG TSV Buch/Obenhausen II – TSV Holzheim 2:3

Holzheim legte mit Treffern von Noah Strohmaier (16.) und Lino Finn Friedrich (23.) vor, doch Buch/Obenhausen verkürzte durch Nevio Deufel (45.+3). Philipp Gold (77.) stellte die Zwei-Tore-Führung wieder her, bevor Silas Lemke (87.) noch einmal Spannung brachte.

FV Gerlenhofen – SV Tiefenbach 1920 2:1

Jonas Miller (40.) brachte Tiefenbach in Führung, aber Julian Fent (42., 54.) drehte die Partie für Gerlenhofen – den ersten Treffer per Handelfmeter. In der Schlussphase sah Patrick Hübsch (86.) Rot wegen Nachtrittens.

FV Bellenberg – SSV Illerberg/Thal 3:1

Philip Rausch (35.) erzielte die Führung für Bellenberg, die Johannes Hilgartner (62.) und Gianluca Abbagnara (73.) ausbauten. Luca Süßegger (90.+5) gelang nur noch Ergebniskosmetik.

TSV Kettershausen-Bebenhausen – SV Beuren 2:1

Enhar Agirbas (15.) brachte Beuren früh in Front, doch Alexander Seidel (76., 88. Foulelfmeter) drehte das Spiel spät für Kettershausen-Bebenhausen.

SV Oberroth – TSV Dietenheim 2:2

Rene Lichtblau (7.) und Florian Pistel (51.) brachten Oberroth mit 2:0 in Führung, bevor Marc Dorner (54. Eigentor) und Philipp Stoerk (77.) Dietenheim noch einen Punkt sicherten.

FC Silheim – FV Weißenhorn 0:1

Silheim kassierte eine knappe Niederlage gegen Weißenhorn, das durch Ilir Tupella (49.) zum knappen Erfolg kam.

SF Illerrieden – FV Altenstadt 1:1

Stefan Hampel (16.) traf per Handelfmeter für Illerrieden, doch Patrick Hartmann (59.) sicherte Altenstadt einen Punkt.