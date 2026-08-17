TSG Söflingen gewinnt 7:3-Torspektakel, SGM Balzheim/Dietenheim top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SSG Ulm 99 II – SG Griesingen 2:1
Die SG Griesingen erwischte den besseren Start in die Partie, musste jedoch bis zur 38. Minute auf die Führung warten. Dann brachte Raphael Brunner die Gäste mit 1:0 nach vorne. Die SSG Ulm 99 II ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und arbeitete sich im weiteren Verlauf zurück. In der 74. Minute gelang Giuseppe Capasso der 1:1-Ausgleich. Damit war die Partie wieder völlig offen. Capasso wurde schließlich zum entscheidenden Mann: In der 86. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer und drehte das Spiel zum 2:1. Die SSG Ulm 99 II brachte diesen Vorsprung bis zum Ende.
RSV Ermingen – SV Westerheim II 2:1
Die Partie nahm früh Fahrt auf. Fabian Jooß brachte den RSV Ermingen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des SV Westerheim II ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Bereits vier Minuten später erzielte Jonas Maute den 1:1-Ausgleich. Damit begann das Spiel erneut bei null. Nach dem Seitenwechsel fiel dann die nächste wichtige Entscheidung. Jakob Bossert brachte den RSV Ermingen in der 51. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Diesmal hielt der Vorsprung bis zum Schlusspfiff, sodass Ermingen den knappen Erfolg sicherte.
SG Dettingen – FV Schelklingen-Hausen 1:2
Die SG Dettingen legte einen Blitzstart hin. Tom Langwald brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Lange musste der FV Schelklingen-Hausen nicht auf die Antwort warten: Matteo Tews erzielte in der 8. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach diesem frühen Schlagabtausch blieb die Partie zunächst ohne weiteren Treffer. Erst nach der Pause fiel wieder ein Tor. Ablay Conde brachte den FV Schelklingen-Hausen in der 52. Minute mit 2:1 in Führung. Diese Führung hatte bis zum Ende Bestand.
SGM Schmiechtal/Alb – TSV Blaubeuren 0:1
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der der einzige Treffer erst in der Schlussphase fiel. Lange blieb es zwischen der SGM Schmiechtal/Alb und dem TSV Blaubeuren torlos. In der 71. Minute war es schließlich Jan Gruhler, der die entscheidende Marke setzte und den TSV Blaubeuren mit 1:0 in Führung brachte. Weitere Treffer fielen nicht. Damit nahm Blaubeuren einen knappen 1:0-Erfolg mit.
TSV Berghülen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:3
Der TSV Berghülen ging in der 30. Minute durch Simon Schuon mit 1:0 in Führung. Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Thomas Schenzle erzielte in der 45. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zugunsten der Gäste. Lukas Sauter verwandelte in der 53. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. Nur sieben Minuten später war Sauter erneut erfolgreich und erhöhte auf 3:1. Mit seinem Doppelpack innerhalb kurzer Zeit sorgte er damit für die entscheidende Wende.
SV Ringingen – SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen 2:2
In Ringingen fiel der erste Treffer erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Florian Stöferle verwandelte in der 45.+2. Minute einen Foulelfmeter und brachte den SV Ringingen mit 1:0 in Führung. Bereits zuvor hatte der Gastgeber einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen: Raphael Götz sah in der 42. Minute Gelb-Rot. Trotz der Unterzahl hielt Ringingen die Führung lange. Erst in der 80. Minute gelang Nils Frank der 1:1-Ausgleich. Die Partie nahm nun noch einmal richtig Fahrt auf. Sven Neuwirth brachte den SV Ringingen in der 87. Minute erneut mit 2:1 nach vorne. Doch die Führung hielt gerade einmal eine Minute. Tim Steinhart traf in der 88. Minute zum 2:2-Ausgleich. Damit endete die turbulente Schlussphase mit einer Punkteteilung.
SG Emerkingen/Ehingen-Süd – TSV Erbach 1:3
Der TSV Erbach legte einen beeindruckenden Start hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Tim Maier traf bereits in der 2. Minute zum 1:0 und legte nur eine Minute später das 2:0 nach. Damit führte Erbach bereits nach drei Minuten mit zwei Toren Vorsprung. In der 30. Minute baute Gianluca Burdo die Führung auf 3:0 aus. Die SG Emerkingen / Ehingen-Süd kam erst in der Schlussphase noch einmal zu einem Treffer. Yannick Geisinger verkürzte in der 90. Minute auf 1:3. Für eine Wende reichte es nicht mehr, sodass der TSV Erbach den Sieg mit nach Hause nahm.
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SGM Albeck/Göttingen – TSV Pfuhl 4:0
Vor 75 Zuschauern brachte Ewald Maier die SGM Albeck/Göttingen in der 33. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach der Pause legten die Gastgeber nach. Elias Walter erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, ehe Mirhad Mehanovic nur zwei Minuten später ebenfalls per Foulelfmeter das 3:0 erzielte. Die Entscheidung war damit gefallen. Ewald Maier setzte in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 4:0.
SGM Mähringen/Blaustein – SV Nersingen 5:2
Vor 150 Zuschauern erwischte die SGM Mähringen/Blaustein den besseren Start. Mark Ruckgaber verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Doch der SV Nersingen antwortete prompt: Christopher Wirth erzielte in der 15. Minute den 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte Kevin Ruiz Castellanos die Gastgeber in der 45.+2. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Ozan Bozkurt in der 46. Minute auf 3:1. Engin Erbay verkürzte in der 55. Minute noch einmal auf 2:3, doch die SGM Mähringen/Blaustein stellte schnell wieder den alten Abstand her. Julian Jans traf in der 61. Minute zum 4:2. In der Nachspielzeit setzte Raphael Ulrich noch einen drauf und erzielte in der 90.+4. Minute den 5:2-Endstand.
SGM Nellingen/Aufhausen – FC Burlafingen 1:2
Die Partie blieb lange ohne Treffer. Erst nach der Pause fiel das erste Tor: Niklas Barabas brachte den FC Burlafingen in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Die SGM Nellingen/Aufhausen antwortete nur vier Minuten später. Marc Scheifele erzielte in der 57. Minute den 1:1-Ausgleich. Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Bereits in der 59. Minute schlug Niklas Barabas erneut zu und brachte Burlafingen wieder mit 2:1 in Führung. Dieser Vorsprung hielt bis zum Ende.
TSV Bernstadt – TSV Bermaringen 4:0
Der TSV Bernstadt ging in der 19. Minute durch Finn Bückle mit 1:0 in Führung. Nach der Pause baute Samuel Jost den Vorsprung in der 49. Minute auf 2:0 aus. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Jost in der 80. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und auf 3:0 erhöhte. Elias Ziegler setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 4:0.
SV Weidenstetten – TSG Söflingen 3:7
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine torreiche Partie. Eric Schwarz brachte die TSG Söflingen bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Pascal Bayer in der 12. Minute auf 2:0 erhöhte. Jakob Heinz verkürzte in der 17. Minute auf 1:2, doch Söflingen antwortete erneut. Pascal Bayer traf in der 26. Minute zum 3:1, Benjamin Nolle erhöhte nur drei Minuten später auf 4:1. Kurz vor der Pause verkürzte Daniel Dewein in der 44. Minute auf 2:4. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Mohammad Alkadran mit dem 5:2 den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter. Timo Bemsel verkürzte in der 58. Minute auf 3:5, ehe Eric Schwarz in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer das 6:3 erzielte. Ahmad Alnakdali setzte in der 90.+4. Minute den Schlusspunkt zum 7:3 für die TSG Söflingen.
SV Oberelchingen – SV Grimmelfingen 1:1
Die Partie blieb zunächst ohne Treffer. In der 34. Minute war es dann Sahin Bozdogan, der den SV Grimmelfingen mit 1:0 in Führung brachte. Der SV Oberelchingen musste lange auf die Antwort warten, bekam sie aber in der Schlussphase. Dominik Högg erzielte in der 80. Minute den 1:1-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen mussten.
SV Thalfingen – SV Lonsee 2:4
Der SV Thalfingen erwischte den besseren Start. Levin Teufel brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause kam der SV Lonsee zurück: Nick Uhlmann erzielte in der 43. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging Thalfingen erneut in Führung. Tim Gebhard traf in der 50. Minute zum 2:1. Lange sah es damit nach einem knappen Ausgang aus, doch in der Schlussphase drehte Lonsee die Partie. Stefan Renz erzielte in der 83. Minute das 2:2. In der Nachspielzeit wurde es dramatisch: Mounir Barray brachte den SV Lonsee in der 90.+3. Minute mit 3:2 in Führung und legte in der 90.+7. Minute noch das 4:2 nach. Mit seinem späten Doppelpack sicherte er Lonsee den Auswärtssieg.
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SSV Illerberg/Thal – SV Oberroth 2:2
Vor 95 Zuschauern blieb die Partie zunächst ohne Treffer. Erst nach dem Seitenwechsel fiel das 1:0: Andreas Öfner brachte den SSV Illerberg/Thal in der 49. Minute in Führung. Der SV Oberroth antwortete in der 71. Minute, als Timo Hatzelmann einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. Nur vier Minuten später drehte Tim Geyer die Partie und erzielte das 2:1 für Oberroth. Doch der SSV Illerberg/Thal kam noch einmal zurück. Julian Walcher traf in der 81. Minute zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussminute sah Luca Süßegger vom SSV Illerberg/Thal wegen Meckerns Gelb-Rot.
SGM Balzheim/Dietenheim – SV Esperia Italia Neu-Ulm 3:0
Die SGM Balzheim/Dietenheim legte einen frühen Grundstein für den späteren Erfolg. Fabian Rupp brachte die Gastgeber bereits in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Danach dauerte es bis zur zweiten Hälfte, ehe die Führung weiter ausgebaut wurde. Philipp Stoerk erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. In der 86. Minute machte Stoerk seinen Doppelpack perfekt und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:0. Kurz vor dem Ende musste der SV Esperia Italia Neu-Ulm zudem in Unterzahl weiterspielen: Ismail Cini sah in der 88. Minute Gelb-Rot.
FV Gerlenhofen – SGM Senden-Ay 1:1
Der FV Gerlenhofen erwischte den besseren Start. Julian Fent brachte die Gastgeber bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die SGM Senden-Ay ließ sich davon jedoch nicht dauerhaft zurückdrängen und kam nach der Pause zum Ausgleich. Anton Hartok erzielte in der 56. Minute das 1:1. Weitere Treffer fielen anschließend nicht, sodass die Partie mit einer Punkteteilung endete.
SV Beuren – TSV Kettershausen-Bebenhausen 0:1
Lange mussten die Mannschaften auf den ersten Treffer warten. Bis weit in die Schlussphase hinein blieb die Partie torlos. Dann fiel die Entscheidung doch noch: David Sonntag verwandelte in der 90.+2. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 für den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Damit sicherte sich die Mannschaft einen späten Auswärtssieg.
FV Bellenberg – SV Tiefenbach 1920 2:1
Der FV Bellenberg ging in der 19. Minute durch Tobias Rühle mit 1:0 in Führung. Nach der Pause baute Robin Horlacher den Vorsprung in der 58. Minute auf 2:0 aus. Die Antwort des SV Tiefenbach 1920 folgte jedoch umgehend. Nur eine Minute später verkürzte Alem Dzogovic per Foulelfmeter auf 1:2. In der 74. Minute bot sich dem FV Bellenberg die Chance, den Vorsprung wieder auszubauen, doch Robin Horlacher scheiterte mit einem Foulelfmeter. In der 85. Minute musste der SV Tiefenbach 1920 zudem einen personellen Rückschlag hinnehmen: Manuel Weber sah Gelb-Rot. Am Ergebnis änderte sich danach nichts mehr.
SGM Ingstetten/Schießen – TSV Regglisweiler 3:1
Die SGM Ingstetten/Schießen erwischte einen Start nach Maß. Ben Miller brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Der TSV Regglisweiler antwortete jedoch schnell: Tim Schick erzielte in der 14. Minute den 1:1-Ausgleich. Nur sechs Minuten später lag die SGM wieder vorne. Jonas Böck traf in der 20. Minute zum 2:1. Anschließend dauerte es bis tief in die Nachspielzeit, ehe die endgültige Entscheidung fiel. Tim Elser erzielte in der 90.+3. Minute das 3:1 und machte den Erfolg der SGM Ingstetten/Schießen perfekt.
TSV Holzheim – FC Silheim 1:1
Die Partie blieb zunächst ohne Treffer. Nach der Pause war es der FC Silheim, der den ersten Akzent setzte. Lukas Kratzmaier brachte die Gäste in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. Der TSV Holzheim musste lange auf den Ausgleich warten, bekam ihn aber noch in der Schlussphase. David Schmidtchen erzielte in der 86. Minute das 1:1. Weitere Treffer fielen nicht, sodass beide Mannschaften jeweils einen Punkt mitnahmen.
SF Illerrieden – FV Altenstadt 0:0
Ohne Tore blieb die Begegnung zwischen den SF Illerrieden und dem FV Altenstadt. Über die gesamte Partie fiel kein Treffer, sodass am Ende ein torloses 0:0 auf der Anzeigetafel stand.
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