TSG Söflingen gewinnt 7:3-Torspektakel, SGM Balzheim/Dietenheim top

Die SG Griesingen erwischte den besseren Start in die Partie, musste jedoch bis zur 38. Minute auf die Führung warten. Dann brachte Raphael Brunner die Gäste mit 1:0 nach vorne. Die SSG Ulm 99 II ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und arbeitete sich im weiteren Verlauf zurück. In der 74. Minute gelang Giuseppe Capasso der 1:1-Ausgleich. Damit war die Partie wieder völlig offen. Capasso wurde schließlich zum entscheidenden Mann: In der 86. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer und drehte das Spiel zum 2:1. Die SSG Ulm 99 II brachte diesen Vorsprung bis zum Ende.

RSV Ermingen – SV Westerheim II 2:1

Die Partie nahm früh Fahrt auf. Fabian Jooß brachte den RSV Ermingen in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des SV Westerheim II ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Bereits vier Minuten später erzielte Jonas Maute den 1:1-Ausgleich. Damit begann das Spiel erneut bei null. Nach dem Seitenwechsel fiel dann die nächste wichtige Entscheidung. Jakob Bossert brachte den RSV Ermingen in der 51. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Diesmal hielt der Vorsprung bis zum Schlusspfiff, sodass Ermingen den knappen Erfolg sicherte.

SG Dettingen – FV Schelklingen-Hausen 1:2

Die SG Dettingen legte einen Blitzstart hin. Tom Langwald brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Lange musste der FV Schelklingen-Hausen nicht auf die Antwort warten: Matteo Tews erzielte in der 8. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach diesem frühen Schlagabtausch blieb die Partie zunächst ohne weiteren Treffer. Erst nach der Pause fiel wieder ein Tor. Ablay Conde brachte den FV Schelklingen-Hausen in der 52. Minute mit 2:1 in Führung. Diese Führung hatte bis zum Ende Bestand.

SGM Schmiechtal/Alb – TSV Blaubeuren 0:1

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der der einzige Treffer erst in der Schlussphase fiel. Lange blieb es zwischen der SGM Schmiechtal/Alb und dem TSV Blaubeuren torlos. In der 71. Minute war es schließlich Jan Gruhler, der die entscheidende Marke setzte und den TSV Blaubeuren mit 1:0 in Führung brachte. Weitere Treffer fielen nicht. Damit nahm Blaubeuren einen knappen 1:0-Erfolg mit.

TSV Berghülen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:3

Der TSV Berghülen ging in der 30. Minute durch Simon Schuon mit 1:0 in Führung. Die SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Thomas Schenzle erzielte in der 45. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zugunsten der Gäste. Lukas Sauter verwandelte in der 53. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1. Nur sieben Minuten später war Sauter erneut erfolgreich und erhöhte auf 3:1. Mit seinem Doppelpack innerhalb kurzer Zeit sorgte er damit für die entscheidende Wende.

SV Ringingen – SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen 2:2

In Ringingen fiel der erste Treffer erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Florian Stöferle verwandelte in der 45.+2. Minute einen Foulelfmeter und brachte den SV Ringingen mit 1:0 in Führung. Bereits zuvor hatte der Gastgeber einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen: Raphael Götz sah in der 42. Minute Gelb-Rot. Trotz der Unterzahl hielt Ringingen die Führung lange. Erst in der 80. Minute gelang Nils Frank der 1:1-Ausgleich. Die Partie nahm nun noch einmal richtig Fahrt auf. Sven Neuwirth brachte den SV Ringingen in der 87. Minute erneut mit 2:1 nach vorne. Doch die Führung hielt gerade einmal eine Minute. Tim Steinhart traf in der 88. Minute zum 2:2-Ausgleich. Damit endete die turbulente Schlussphase mit einer Punkteteilung.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – TSV Erbach 1:3

Der TSV Erbach legte einen beeindruckenden Start hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Tim Maier traf bereits in der 2. Minute zum 1:0 und legte nur eine Minute später das 2:0 nach. Damit führte Erbach bereits nach drei Minuten mit zwei Toren Vorsprung. In der 30. Minute baute Gianluca Burdo die Führung auf 3:0 aus. Die SG Emerkingen / Ehingen-Süd kam erst in der Schlussphase noch einmal zu einem Treffer. Yannick Geisinger verkürzte in der 90. Minute auf 1:3. Für eine Wende reichte es nicht mehr, sodass der TSV Erbach den Sieg mit nach Hause nahm.