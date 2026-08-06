TSG Seckenhausen verstärkt sich, doch Verletzung trübt die Freude

– Foto: Jan Sigel

Für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 liegen Freude und Ernüchterung derzeit dicht beieinander. Während der Aufsteiger mit Jonte Warneke einen weiteren Rückkehrer für den Kader der ersten Herren begrüßt, muss der Verein gleichzeitig einen schweren personellen Rückschlag verkraften: Neuzugang Christos Maxidis hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Mit Warneke kehrt ein bekanntes Gesicht nach Seckenhausen zurück. Der inzwischen 20-Jährige spielte bereits ein Jahr in der A-Jugend für die TSG. Weil der Verein anschließend keine höherklassige A-Jugend mehr stellen konnte, wechselte der Offensivspieler zum TuS Sudweyhe, um in der Landesliga zu spielen. Sein erstes Herrenjahr absolvierte er beim SV Heiligenfelde, ehe er nun den Weg zurück nach Seckenhausen fand. Die TSG beschreibt ihn als jungen, entwicklungsfähigen Flügelspieler, der sich bereits in seiner Jugendzeit schnell in die Mannschaft eingefügt habe und deshalb auch diesmal keine lange Anlaufzeit benötigen dürfte.

Ganz anders ist die Gefühlslage beim Blick auf Maxidis. Der Rückkehrer verletzte sich im Testspiel gegen den KSV Vatan-Sport am Knie. Eine MRT-Untersuchung bestätigte nun die schlimmsten Befürchtungen: Kreuzbandriss. Damit wird der Offensivspieler der Mannschaft über einen langen Zeitraum fehlen.