TSG schockt Osnabrück, Aachen verliert spät, Verl mit Coup

Empfindliche Pleite für den VfL Osnabrück, der gegen die TSG Hoffenheim II mit 0:4 klar den Kürzeren zog. Ebenfalls deutlich verlor der 1. FC Schweinfurt beim VfB Stuttgart II und der SV Wehen Wiesbaden beim FC Hansa Rostock. Doch es lief nicht alles rund für die Heimteams: Der 1. FC Saarbrücken verlor das 2:4-Spektakel gegen den SC Verl, Alemannia Aachen fremdelt vor heimischer Kulisse mit einem 0:1 gegen den FC Ingolstadt weiterhin. Am Freitag behauptete sich bereits der SV Waldhof Mannheim gegen den FC Erzgebirge Aue.
Aue hatte in den Anfangsminuten mehr Spielanteile, suchten nach Lücken in der letzten Reihe des SV Waldhof. Die erste wesentliche Tormöglichkeit entfiel jedoch auf der anderen Seite, Kennedy Okpala verpasste nach einem Konter jedoch die frühe Führung des SV Waldhof (7.).
Danach waren die Gäste auch plötzlich am Drücker, ließen den Veilchen nur wenig Luft zum Atmen und belohnten sich für den Aufwand. Niklas Hoffmann verwandelte einen Eckball zum ersten Wirkungstreffer der Partie (19.). Wenig später zielte Felix Lohkemper mit seinem Abschluss noch knapp über den Kasten (22.). Bis zur Halbzeitpause schalteten die Mannheimer schließlich einen Gang zurück, auch Aue konnte nur noch bedingt für Torgefahr sorgen.
Im zweiten Durchgang wurde es schließlich wieder etwas flotter. Zunächst ließ Lohkemper nach einem Freistoß die große Möglichkeit zum zweiten Treffer noch freistehend liegen (54.), ehe die Buwe wenig später dann doch noch nachlegte. Arianit Ferati feuerte Richtung Tor, doch sein Abschluss wurde noch von Luan Simnica unglücklich abgefälscht – 2:0 (67.).
Aue konnte sich im Anschluss nicht wirklich gegen die immer näher rückende Pleite aufbäumen. In der Schlussphase hätte nur noch Erik Majetschak noch einmal Hoffnung aufkeimen lassen können, doch scheiterte (86.). Mannheim klopft dadurch ganz vorsichtig oben an, während Aue auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnte.
FC Erzgebirge Aue – SV Waldhof Mannheim 0:2
FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Anthony Barylla, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Marvin Stefaniak, Mika Clausen (70. Ryan Malone), Jonah Fabisch, Luan Simnica (79. Ricky Bornschein), Julian Guttau (70. Boris Tashchy), Maximilian Schmid (46. Julian Günther-Schmidt)
SV Waldhof Mannheim: Lucien Hawryluk, Malte Karbstein, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Julian Rieckmann, Janne Sietan, Arianit Ferati (81. Tim Sechelmann), Kennedy Okpala, Samuel Abifade (74. Seyhan Yigit), Felix Lohkemper, Masca (66. Nicklas Shipnoski)
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 9000
Tore: 0:1 Niklas Hoffmann (19.), 0:2 Arianit Ferati (67.)
1. FC Saarbrücken – SC Verl 2:4
1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Lasse Wilhelm, Sven Sonnenberg, Till Schumacher (46. Rodney Elongo-Yombo), Joel Bichsel, Kasim Rabihic (79. Richard Neudecker), Tim Civeja (46. Kaan Caliskaner), Florian Pick (79. Dominic Baumann), Abdoulaye Kamara, Kai Brünker (90. Luca Wollschläger)
SC Verl: Philipp Schulze, Fynn Otto, Niko Kijewski, Oualid Mhamdi (88. Tobias Knost), Martin Ens, Yari Otto (46. Julian Stark), Berkan Taz (80. Chilohem Onuoha), Timur Gayret, Joshua Eze (80. Fabian Wessig), Dennis Waidner, Jonas Arweiler (64. Alessio Besio)
Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 12500
Tore: 0:1 Jonas Arweiler (7.), 1:1 Kasim Rabihic (15.), 1:2 Jonas Arweiler (21.), 1:3 Berkan Taz (53.), 2:3 Kaan Caliskaner (58.), 2:4 Timur Gayret (78.)
VfB Stuttgart II – 1. FC Schweinfurt 05 3:0
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Maximilian Herwerth, Michael Glück (74. Christopher Olivier), Dan-Axel Zagadou (74. Tim Köhler), Samuele Di Benedetto, Nicolas Sessa, Efe Korkut, Noah Darvich (57. Mansour Ouro-Tagba), Mohamed Sankoh (46. Dominik Nothnagel), Justin Diehl (57. Julian Lüers), Jordan Majchrzak
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Nils Piwernetz (31. Nick Doktorczyk), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer (64. Uche Obiogumu), Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (64. Manuel Wintzheimer), Devin Angleberger (74. Kevin Fery), Johannes Geis, Joshua Endres (64. Sebastian Müller), Jakob Tranziska
Schiedsrichter: Fabienne Michel
Tore: 1:0 Justin Diehl (6.), 2:0 Nicolas Sessa (56. Foulelfmeter), 3:0 Mansour Ouro-Tagba (73. Foulelfmeter)
VfL Osnabrück – TSG 1899 Hoffenheim II 0:4
VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Robin Fabinski, Patrick Kammerbauer, Bjarke Jacobsen (71. Ismail Badjie), Frederik Christensen (71. Kevin Schumacher), Fridolin Wagner (46. Bryan Henning), Tony Rudy Lesueur (46. Luc Ihorst), Lars Kehl (87. David Kopacz), Robin Meißner - Trainer: Timo Schultz - Co-Trainer: Frithjof Hansen - Co-Trainer: Ferydoon Zandi
TSG 1899 Hoffenheim II: Yannick Onohiol, Ruben Reisig, Yannis Hör, Florian Bähr, Yannik Lührs, Valentin Lässig, Luka Djuric (87. Nader El-Jindaoui), Arian Llugiqi (79. Paul Hennrich), David Mokwa (64. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (79. Diren Dagdeviren), Deniz Zeitler (87. Leonard Krasniqi) - Trainer: Stefan Kleineheismann
Schiedsrichter: Justin Joel Hasmann (Neunkirchen)
Tore: 0:1 Ayoube Amaimouni-Echghouyab (5.), 0:2 Deniz Zeitler (76.), 0:3 Ben Opoku (81.), 0:4 Paul Hennrich (85.)
F.C. Hansa Rostock – SV Wehen Wiesbaden 3:0
F.C. Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Ahmet Gürleyen, Florian Carstens, Viktor Bergh, Cedric Harenbrock (85. Franz Pfanne), Marco Schuster, Jonas Dirkner (70. Paul Stock), Jan Mejdr (81. Nico Neidhart), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (81. Tim Krohn), Andreas Voglsammer (71. Emil Holten)
SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek (61. Jakob Lewald), Jordy Gillekens, Tarik Gözüsirin (84. Gino Fechner), Ole Wohlers (84. Sascha Mockenhaupt), Fabian Greilinger, Ryan Johansson, David Suárez, Nikolas Agrafiotis (74. Jan Becker), Fatih Kaya, Lukas Schleimer (74. Donny Bogicevic)
Schiedsrichter: Eric Weisbach (Halle (Saale)) - Zuschauer: 24000
Tore: 1:0 Ryan Don Naderi (12.), 2:0 Jan Mejdr (53.), 3:0 Jakob Lewald (65. Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Andreas Voglsammer (F.C. Hansa Rostock) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (15.). Fatih Kaya (SV Wehen Wiesbaden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (83.).
Alemannia Aachen – FC Ingolstadt 04 0:1
Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic (94. Kwasi Wriedt), Felix Meyer, Joel Da Silva Kiala, Pierre Nadjombe (61. Florian Heister), Marius Wegmann, Bentley-Baxter Bahn, Danilo Wiebe (90. Mehdi Loune), Lars Gindorf, Niklas Castelle (61. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Mika Schroers (73. Valmir Sulejmani) - Trainer: Benedetto Muzzicato
FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Max Plath, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Yannick Deichmann, Max Besuschkow (71. Dennis Kaygin), Frederik Carlsen (86. Davide Sekulovic), Gustav Christensen (58. Yann Sturm), Frederik Christensen (57. Mads Borchers) - Trainer: Sabrina Wittmann
Schiedsrichter: Nico Fuchs - Zuschauer: 20000
Tore: 0:1 Dennis Kaygin (90.+2)
12. Spieltag
24.10.25 SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen
25.10.25 SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München
25.10.25 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken
25.10.25 FC Energie Cottbus - TSV Havelse
25.10.25 SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II
25.10.25 SC Verl - SSV Ulm 1846 Fußball
25.10.25 1. FC Schweinfurt 05 - VfL Osnabrück
26.10.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Erzgebirge Aue
26.10.25 Viktoria Köln - F.C. Hansa Rostock
26.10.25 MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen