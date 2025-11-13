TSG Salach ringt Plochingen nieder – späte Entscheidung vom Punkt

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils begann heute mit einem spannenden Duell zwischen der TSG Salach und dem FV Plochingen. In einer Partie voller Einsatz, Zweikämpfe und späten Emotionen sicherte sich die TSG kurz vor Schluss den Heimsieg und festigte damit ihren Platz im sicheren Mittelfeld.

Alles andere als eine klare Angelegenheit wäre eine Sensation. Der Tabellenzweite Donzdorf reist als großer Favorit zum Schlusslicht. Nach dem 4:1 im Spitzenspiel gegen Faurndau ist das Selbstvertrauen groß, die Serie beeindruckend: neun Siege, zwei Remis, nur eine Niederlage. Geislingen II kämpft tapfer, kann aber mit dem Tempo und der Durchschlagskraft der Topteams kaum mithalten. Donzdorf will mit einem souveränen Auftritt nicht nur die gute Ausgangsposition behaupten, sondern auch weiter Selbstverständlichkeit ausstrahlen – ein Fingerzeig im Titelrennen.

Beide Mannschaften stecken in einer ähnlichen Phase: Kirchheim/Teck mit ordentlicher Bilanz, aber zuletzt anfällig in der Defensive; Frickenhausen mit wechselhaften Leistungen. Die Gastgeber um Trainer Philip Kühnert wollen nach dem 5:4-Spektakel in Esslingen nachlegen, während Frickenhausen nach drei Niederlagen in Folge Stabilität sucht.

Die TSG Salach erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 3. Minute durch Albian Fetaj in Führung. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen in der 33. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten, doch die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Ende: Umut Sat übernahm in der 88. Minute Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.

Nach der Niederlage im Topspiel bei Donzdorf steht Faurndau unter Zugzwang. Der Aufsteiger will zurück in die Spur und trifft auf den TSV Oberboihingen, der zuletzt gegen Weilheim/Teck den Kürzeren zog. Faurndau kann sich dabei auf seine Heimstärke verlassen, während Oberboihingen auswärts große Mühe hat, über 90 Minuten Stabilität zu finden. Ein Sieg ist für Faurndau Pflicht, um im Titelrennen zu bleiben – alles andere wäre eine Enttäuschung. ---

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor TSV Denkendorf Denkendorf 14:30 PUSH

Ein Duell zweier launischer Teams. Türkspor Nürtingen hat mit 26 erzielten Toren offensiv überzeugt, ließ aber zu viele Punkte liegen. Denkendorf wiederum spielt als Aufsteiger eine respektable Saison, sucht aber die Konstanz. Beide Mannschaften bewegen sich im Tabellenmittelfeld und brauchen Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Ein spannendes Spiel, in dem beide Seiten auf Sieg spielen dürften. ---

David gegen Goliath im Tabellenkeller. Berkheim kassierte zuletzt elf Gegentore in Heiningen und steht mit nur fünf Punkten auf dem vorletzten Platz. Ebersbach/Fils dagegen befindet sich in Topform, gewann fünf seiner letzten sechs Spiele und rückte auf Platz drei vor. Die Gäste haben die deutlich bessere Balance zwischen Offensive und Defensive, doch solche Spiele bergen immer Gefahren: Der Favorit darf sich keine Nachlässigkeiten erlauben. Für Berkheim bleibt nur der Versuch, mit Leidenschaft und Disziplin ein kleines Wunder zu erzwingen. ---

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Weilheim. Der Aufsteiger, mit acht Siegen auf Platz fünf, empfängt den Spitzenreiter aus Heiningen, der zuletzt ein historisches 11:0 gegen Berkheim feierte. Heiningen ist offensiv kaum zu stoppen, hat in zwölf Spielen unglaubliche 60 Tore erzielt. Doch Weilheim/Teck spielt mutig und heimstark, hat unter Coach Salvatore De Rosa schon einige Favoriten geärgert. Die Partie verspricht hohen Unterhaltungswert – hier trifft Euphorie auf Effizienz, Aufsteigergeist auf Titelroutine. Ein Stolperstein für Heiningen ist nicht ausgeschlossen. ---

Zwei Teams mit entgegengesetzten Trends treffen aufeinander. RSK Esslingen musste sich zuletzt Kirchheim in einem spektakulären Spiel 4:5 geschlagen geben, will nun Wiedergutmachung betreiben. Jesingen feierte mit dem 3:0 gegen Salach den dritten Heimsieg und reist mit neuem Selbstvertrauen an. Für RSK geht es um die Rückkehr in die Erfolgsspur, für Jesingen um den nächsten Schritt in der Mission Klassenerhalt.

