TSG RW Fredersdorf-Vogelsdorf: „Mit dem jüngsten Aufgebot der Liga“

Mannschaftsleiter Bernd Tack von der TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Winterpause, zur starken Hinrunde in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg mit Aufstiegsambitionen, zur Entwicklung der jungen Mannschaft, zu klaren Zielen für die Rückrunde und zu Veränderungen im Vereinsumfeld.

Die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf legt eine einmonatige Trainingspause ein. „1 Monat Trainingspause, dazwischen jedoch Hallen-Training einmal wöchentlich“, erklärt Bernd Tack. Ein erster Höhepunkt folgt früh: „Am 17. Januar 2026 Hallenturnier bei Altlandsberg mit Teams aus der Region.“ Ab dem 20.01.26 steigt die Mannschaft wieder intensiver ein: „Training 2 x wöchentlich auf Kunstrasenplatz.“ Für den Februar sind Testspiele vorgesehen: „Zunächst im Februar 2 Testspiele geplant, gegen den Hennickendorfer SV und der SG Müncheberg, sowie ein weiteres Spiel beabsichtigt noch ohne Terminfestlegung.“ Der Pflichtspielstart ist terminiert: „1. Punktspiel am 7.03.26 bei Blau-Weiß Briesen II.“

Die sportliche Bilanz der Hinrunde fällt eindeutig positiv aus. „Das Vorhaben, um den Aufstieg mitzuspielen, wurde gut in die Tat umgesetzt“, sagt Tack. Die Zahlen unterstreichen diese Einschätzung: „Mit 11 Siegen, 1 Remis und 1 knappen Niederlage liegen wir gut im Rennen.“ Die Mannschaft hat sich damit in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg in eine aussichtsreiche Position gebracht.

Junge Mannschaft als Fundament

Besonders hebt Tack die Arbeit des Trainerteams hervor. „Die Voraussetzungen mit unserer sehr jungen Mannschaft ein kompaktes Team zu organisieren, konnte unser Trainergespann Timo Kornheim und Andreas Pries sehr gut umsetzen.“ Der Altersdurchschnitt ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal: „Mit dem durchschnittlich jüngsten Aufgebot in dieser Kreisligastaffel wurde ein guter Grundstein für die Rückrunde geschaffen.“ Die Entwicklung der Mannschaft ist damit eng an die Perspektive der kommenden Monate geknüpft.

Breiter Kader als Herausforderung

Probleme sieht Tack weniger in der Leistung, sondern in der täglichen Entscheidungsfindung. „Für die Startelf brauchen wir immer ein gutes ‚Händchen‘, denn die Spieler auf der Bank haben ebenso Berechtigung zum sofortigen Einsatz.“ In der Hinrunde habe sich die Tiefe des Kaders bewährt: „Einige Spieler-Verletzungen wurden in der Hinrunde deshalb gut aufgefangen.“

Anspruch auf die Spitzenposition

Der Blick nach vorn ist klar formuliert. „Die Qualität aus der Hinrunde muss stabil bleiben“, fordert Tack. Gleichzeitig soll der Anspruch wachsen: „Die Position an der Spitze noch deutlicher erreicht werden, um am Ende auch vorn zu stehen.“ Die Richtung ist damit eindeutig auf den Aufstieg ausgerichtet.

Kaum Veränderungen im Kader

Personell ist Kontinuität geplant. „Es wird sich personell nicht viel ändern“, erklärt Tack. Für den Fall längerer Ausfälle gibt es jedoch eine Option: „Bei möglichen längerfristigen Ausfällen wegen Verletzungen würde eine kurzfristige Unterstützung aus der Ü35-Mannschaft von Trainer Fred Schieche eine gute Stütze sein.“

Enges Rennen um die Meisterschaft

In der Prognose zur Liga zeigt sich Tack zurückhaltend. „Die Meisterschaft wird sich zwischen dem SV Prötzel, dem Bad Saarower Team und unserer Mannschaft entscheiden.“ Eine klare Vorhersage sei derzeit nicht möglich: „Abstände sind momentan zu geringfügig, um eine endgültige Aussage machen zu können.“

Modernisierung als positives Signal

Auch abseits des Platzes bewegt sich etwas im Verein. „Unser Vereinshaus in Fredersdorf-Süd am Rasenplatz für unsere Heimspiele wird seit längerer Zeit modernisiert“, berichtet Tack. Die Organisation liegt in den Händen des Abteilungsleiters: „Unser Abteilungsleiter Uwe Baethge organisiert dabei eine wichtige Maßnahme gemeinsam mit den Mitgliedern der Fußballabteilung.“ Die Mannschaft ist eingebunden: „Wobei auch die Spieler unserer Herrenmannschaft mit beteiligt sind.“ Der Ausblick ist positiv: „Ab Frühjahr 2026 sollte es hier noch schöner für unsere Teams und Gäste zu den Punktspielen sein.“