TSG rückt mit Sieg auf Rang vier vor

– Foto: Thomas Nast

Dabei war es auch ein Spiel Abschiede und des Neubeginns. Nach langen Jahren an der Seitenlinie durfte Patrick Faber noch einmal vor Heimkulisse feiern. Der Trainer, der die TSG vor sechs Jahren im Abstiegskampf übernommen und konstant im vorderen Tabellendrittel etablierte, steht ab der kommenden Saison bei Normannia Gmünd an der Seitenlinie. Passenderweise konnte sich der Trainer der Gäste Leo Gjini schon einmal sein neues Wohnzimmer anschauen. Gemeinsam mit Innenverteidiger Marlon Lander wechselt er vom Nürtinger Stadtteilclub in die Aalener Weststadt.

Besser hätte sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nicht von ihrem Heimpublikum verabschieden können. Bei perfekter Szenerie – am Freitagabend unter Flutlicht bei bestem Wetter – besiegte die Mannschaft von Patrick Faber das Spitzenteam aus Oberensingen.

Die beiden Team tasteten sich zu Beginn der Partie ab und wagten erst einmal nicht zu viel. Bei angenehmen Temperaturen entwickelte sich so ein Sommerkick ohne die ganz großen Höhepunkte. Nach der Pause änderte sich das deutlich. 55 Minuten waren gespielt, als Nico Zahner einen Abpraller im Tor versenkte. Jermain Ibrahims Kopfball hatte der Oberensinger Schlussmann noch entschärft.

Nach Handspiel von Jermain Ibrahim konnten die Gäste allerdings vom Punkt ausgleichen. Levent Kulay zeigte aus elf Metern keine Nerven. Davon ließ sich die TSG allerdings nicht unterkriegen und blieb weiterhin auf dem Gaspedal. Zehn Minuten nach dem Ausgleich eroberte Kapitän Nicola Zahner im Mittelfeld den Ball und machte sich dann auch den Weg gen Strafraum. Mit einem Abschluss ins lange eck ließ er dem Torwart keine Chance. Mit dem Treffer in der Schlussphase entschied der Mittelfeldmann die Partie, was für die TSG Platz vier bedeutet.

Am nächsten Wochenende hat die Faberelf spielfrei. Nun steht in zwei Wochen nur noch die Partie am Bodensee gegen Friedrichshafen an.