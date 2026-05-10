TSG Rohrbach und Jan Jope gehen ab Sommer getrennte Wege

Die TSG Rohrbach und Cheftrainer Jan Jope werden die Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Spielzeit einvernehmlich beenden. Jope, der den Verein in einer schwierigen Phase übernahm und den Wiederaufbau maßgeblich mitgestaltete, hat die Verantwortlichen darüber informiert, dass er nach über einem Jahrzehnt als aktiver Part an der Seitenlinie in die zuschauende Rolle übergehen wird.
Abteilungsleiter Stephan Rühle ist dankbar, dass Jan Jope die Aufgabe in einer schwierigen Phase für den Verein übernommen hat. Der Aufstieg in der ersten Saison war aufgrund der Konstellation ein absolutes Highlight in der langen Geschichte des Vereins. Rühle betont zudem, dass er die Beweggründe Jopes vollumfänglich nachvollziehen kann.
Der scheidende Coach begründet seinen Schritt mit der zunehmenden Belastung und einer veränderten Prioritätensetzung im Amateursport. „Der Aufwand und die persönliche Aufopferungsbereitschaft, die ich an mich selbst und das Umfeld stelle, sind in der aktuellen Konstellation nicht mehr deckungsgleich. Wenn der Fußball die Rolle als Ausgleich zum beruflichen Stress verliert, ist es der richtige Zeitpunkt, egoistisch zu sein und die Reißleine zu ziehen“, erklärt Jope seine Entscheidung.
Der Verein bedauert den Rückzug eines fachlich und menschlich geschätzten Trainers und wünscht Jan Jope für seinen „Ruhestand“ vom Fußball nur das Beste. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger beginnt und wird nicht einfach. Man ist aber zuversichtlich, zum Saisonstart 26/27 einen neuen Übungsleiter zu finden.