TSG Rohrbach und Jan Jope gehen ab Sommer getrennte Wege

– Foto: Alex Tiedl

Die TSG Rohrbach und Cheftrainer Jan Jope werden die Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Spielzeit einvernehmlich beenden. Jope, der den Verein in einer schwierigen Phase übernahm und den Wiederaufbau maßgeblich mitgestaltete, hat die Verantwortlichen darüber informiert, dass er nach über einem Jahrzehnt als aktiver Part an der Seitenlinie in die zuschauende Rolle übergehen wird.

Abteilungsleiter Stephan Rühle ist dankbar, dass Jan Jope die Aufgabe in einer schwierigen Phase für den Verein übernommen hat. Der Aufstieg in der ersten Saison war aufgrund der Konstellation ein absolutes Highlight in der langen Geschichte des Vereins. Rühle betont zudem, dass er die Beweggründe Jopes vollumfänglich nachvollziehen kann.