TSG Reutlingen: „Alles investieren, um oben anzugreifen“

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Spielleiter Sascha Olbrich äußert sich im FuPa-Teamcheck zur bisherigen Saison der TSG Reutlingen in der Kreisliga B3 Alb. Er spricht über Ziele, den jungen Kader, personelle Herausforderungen, Neuzugänge und die Ambitionen für die Rückrunde.

Früher Start in die Vorbereitung Die TSG Reutlingen hat die Winterpause am 13.01.26 beendet. Seit diesem Zeitpunkt läuft die Vorbereitung auf die Rückrunde, um die Grundlagen für den weiteren Saisonverlauf zu legen. Ziel Top drei fest im Blick Das Saisonziel war klar formuliert: ein Platz unter den ersten drei. Aktuell befindet sich die Mannschaft „auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen“. Gleichzeitig betont Olbrich, dass „insgesamt sogar noch mehr möglich gewesen wäre“. Rund 30 Prozent des Kaders bestehen aus Studenten, wodurch es während Prüfungsphasen, Praktika oder Auslandsaufenthalten immer wieder zu personellen Engpässen kam. Hinzu kamen mehrere verletzungsbedingte Ausfälle.

Zudem wurden in einzelnen Spielen gegen Mannschaften wie den SV Gniebel oder die SF Reutlingen Punkte abgegeben, „die uns im Nachhinein fehlen“. Auch dies führt Olbrich auf den sehr jungen Altersdurchschnitt von 21 Jahren zurück.

Geschlossenheit als große Stärke Besonders positiv bewertet Olbrich die Entwicklung des Teams: „Die mannschaftliche Geschlossenheit ist sehr gut und hat sich schneller eingestellt als im Vorfeld angenommen.“ Das sei umso bemerkenswerter, da rund 20 neue Spieler zur Mannschaft gestoßen seien. Insgesamt sei diese Entwicklung „sehr positiv verlaufen“. Kleiner Reibungsverlust, klare Entwicklung Probleme sieht der Spielleiter nur in begrenztem Rahmen. „Natürlich treten bei Neuanfängen vereinzelt Unstimmigkeiten auf“, erklärt Olbrich, betont aber zugleich, dass diese „von Woche zu Woche spürbar weniger werden und sich kontinuierlich positiv entwickeln“.