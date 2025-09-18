TSG Pfeddersheim: »Noch kein neuer Trainer in Aussicht«

Pfeddersheim. Binnen eines Jahres hat sich bei den Fußballern der TSG Pfeddersheim das Trainerkarussell mächtig gedreht. Nach dem Abstieg aus der Oberliga zum Ende der Saison 2023/24, welcher die rheinhessischen Adlerträger zwölf Jahre angehörten, übernahm zur Verbandsligasaison Nauwid Amiri. Seine Amtszeit dauerte nur wenige Monate, ehe ihn im Oktober 2024 Marco Streker ablöste. Aber auch der Oppenheimer konnte den Fahrstuhl Richtung Landesliga trotz einer fulminanten Schlussoffensive der Rot-Weißen nicht aufhalten.

Was die „Interims“ gemein haben: Alle konnten die Fahrstuhlfahrt Richtung Tabellenkeller in der siebten Liga nicht verhindern. Aktuell nehmen die Turmstädter nach sieben Spielen, knapp einem Viertel der Saison, mit nur drei Zählern den vorletzten Tabellenplatz ein. Und an diesem Sonntag (14.30 Uhr) steigt beim Rangfünften FSV Offenbach das schwere Duell der beiden Verbandsliga-Absteiger. Und das weiter ohne einen „echten“ Pfeddersheimer Cheftrainer.

Nur für drei Pflichtspiele, inklusive beim Südwestpokal-Aus, stand Marco Streker an der Seitenlinie. Manuel Wöllner, der ehemalige Sportliche Leiter der TSG, der weiter dem „Team um das Team“ angehört, sprang wieder einmal als Interimstrainer ein und wechselte sich mit dem spielenden Co-Trainer Marcell Öhler als Chef an der Seitenlinie ab. Zuletzt übernahm Björn Miehe, Trainer der A-Liga-Mannschaft der Pfeddersheimer und auch schon Trainer des ehemaligen Oberligateams gewesen, am Spieltag an der Seitenlinie.

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr FSV Offenbach Offenbach TSG Pfeddersheim Pfeddersheim 14:30 PUSH

„Wir machen uns Gedanken, klar“, sagt Rolf Emrich, Erster Vorsitzender der TSG. „Aber im Moment steht noch keiner in Aussicht“, rechnet er mit dem neuen Coach erst „in ein paar Tagen oder Wochen“. Emrich, der regelmäßig beim Training zuschaut, erklärt: „Marcell Öhler macht als jahrelang erfahrener Spielertrainer einen guten Job. Er trifft auf dem Platz sehr gute Entscheidungen.“ Und Emrich schließt auch gar nicht aus, dass der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler „länger für die Zukunft“ die Hauptverantwortung als Übungsleiter übernehmen wird.

TSG-Chef Emrich sieht Problemursache in der Offensive

„Die Moral stimmt in der Mannschaft“, beobachtet der TSG-Chef wohlwollend. „Sie ist homogen besetzt und die Trainingsbeteiligung ist sehr gut.“ Und: „Manche Spieler, die unzufrieden sind, hinterfragen sich auch.“ Die Jungs wüssten, wo sie korrigieren müssten, berichtet der Erste Vorsitzende. Und dass künftig bessere Ergebnisse gefragt seien. „Der Schuh klemmt besonders in der Offensive“, stellt Emrich fest. „Wenn wir unsere Torchancen vor allem in der ersten Halbzeit besser nutzen“, dann tue auch ein Gegentor in der Nachspielzeit – wie jüngst bei der 1:2-Heimniederlage gegen den ASV Fußgönheim – nicht weh. Dass tun Emrich und Co. allerdings die drei verkorksten Heimspiele. „Das waren alles keine Favoriten“, betont er. Nur einmal konnten die Pfeddersheimer bisher vor eigenem Publikum jubeln: im zweiten Heimspiel beim 4:3-Sieg gegen Aufsteiger FC Speyer.

Die TSG Pfeddersheim sei eine erfahrene Mannschaft mit ebenso routinierten Oberligaspielern, die nicht in die Landesliga gehöre, stellt der Pfeddersheimer Vereinschef klar. Aber er gibt zu bedenken: „Sie müssen auch sehen, dass in der Landesliga ein anderer Fußball gespielt wird.“ Ein körperbetonter, zweikampfstärkerer und nach zweiten Bällen lauernder. Aber: „Die Tabelle lügt nicht“, zitiert Rolf Emrich gerne einen gewissen Felix Magath. Und die sieht, aus TSG-Sicht, schon seit Monaten alles andere als gut aus.