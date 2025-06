TSG Pfeddersheim muss weiter zittern

So landeten die Turmstädter schlussendlich auf dem 13. Platz – vor den vier feststehenden Absteigern. Aber auch der sechstletzte Rang könnte nicht für den Klassenerhalt reichen. Es bleibt wohl nur bei vier Absteigern, wenn der TSV Gau-Odernheim als Vizemeister in die Oberliga aufsteigt und Oberligist 1. FC Kaiserslautern II ebenfalls die Regionalliga-Relegation packt. Weiteres Zittern für die Rot-Weißen aus der Nibelungenstadt ist also in den nächsten Tagen angesagt.

Blicke nach Kaiserslautern und Gau-Odernheim