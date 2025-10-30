TSG Pfeddersheim mit Rückkehrern gegen die Wormatia-Reserve

Pfeddersheim-Kapitän Fabio Schmidt (rotes Trikot), hier beim Sat-Cup in der Saisonvorbereitung gegen das Oberliga-Team der Wormatia mit Leo Klein (rechts) und Ajet Grajcevci, darf nach seiner Rotsperre gegen die VfR-Reserve wieder mitmischen. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Pfeddersheim. Der erste Auswärtssieg in der Landesliga ist verbucht, im Tabellenkeller stehen die Pfeddersheimer trotzdem noch. Ein Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des VfR Wormatia Worms könnte dabei helfen, den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld zeitnah zu finden. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Der 2:1-Sieg bei Phönix Schifferstadt tat dem Selbstvertrauen der Mannschaft von Marcell Öhler gut. Zudem kann der Spielertrainer dank einiger „Rückkehrer“ am Samstag (18:00 Uhr) im Flutlichtspiel aus dem Vollen schöpfen.

So kehrt Kapitän Fabio Schmidt nach Rotsperre wieder ins Mittelfeld zurück. Auch Lazar Ilic drängt nach seiner Urlaubspause in die Startelf. Seine „Vertretung" im Sturm, der zwischenzeitlich als Innenverteidiger eingesetzte Dominick Schwarz, machte in Abwesenheit von Ilic aber seine Sache vorne sehr gut. „Er hat Laufwege angeboten und sich viele Chancen erarbeitet", lobt Öhler. Und zweimal in den vergangenen beiden Partien getroffen.

„Zwei-Mann-Sturm“ der TSG gegen die Wormatia? Ob es für Schwarz trotzdem zurück in die Defensive geht, weiß sein Trainer noch nicht. Die Option, mit zwei Stürmern zu spielen, wie zuletzt zu Saisonbeginn unter Marco Streker, sei auch noch nicht endgültig vom Tisch. Ein Luxusproblem, das die TSG bald auch im Zentrum erwarten könnte, ist doch Moritz Maurer – vor seiner Sprunggelenkverletzung in Offenbach auf der „Sechs“ gesetzt – nach mehreren Wochen Ausfall nun zumindest wieder im Kader.