TSG Pfeddersheim mit Heimpleite bei Landesliga-Auftakt

SpVgg. Ingelheim – SV Gimbsheim 3:3 (1:3). – Der SVG spielte in der Fremde stark auf, presste hoch und zwang die Ingelheimer zu Fehlern. Den ersten bestrafte Daniel Gawlik (11.) nach einer Balleroberung. Nur eine Minute später stibitze Reda Chkifa einem Innenverteidiger den Ball und legte wiederum für Gawlik (12.) auf - 0:2. „Danach müssen wir das dritte Tor und den Sack damit zumachen“, sagt SV-Coach Steven Jones. Stattdessen kamen die Hausherren nach einem Eckball zum Anschlusstreffer durch Noah Mukanya (30.) und übernahmen in der Folge mehr und mehr die Kontrolle. Jones: „Ingelheim hat immer stärker gedrückt, wir konnten in der Offensive nicht mehr für Entlastung sorgen.“ Die Folge: Fabian Commes (86.) traf zum Ausgleich, zwei Minuten später brachte Tom Zimmer die Rotweinstädter in Führung. Dass dem eingewechselten SV-Verteidiger Lucas Ring in Unterzahl – Yasin Yildiz hatte wegen Meckerns die Ampelkarte gesehen – doch noch der 3:3-Ausgleich gelang, tat den Schwarz-Weißen gut. Jones: „Ein Punkt für die Moral.“ Am Mittwoch treffen beiden Mannschaften übrigens in der dritten Runde des Verbandspokals an gleicher Stelle erneut aufeinander.