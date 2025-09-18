TSG Pfeddersheim II schließt zu Spitzentrio auf

Gimbsheim. Im Nachholspiel vom Dienstag holte die TSG Pfeddersheim den dritten 1:0-Sieg in Folge und ist somit punktgleich mit dem bisherigen Führungstrio der A-Klasse Alzey-Worms, dem SV Horchheim II, dem TuS Monsheim und der SG Mauchenheim/Freimersheim.

Ein absolut taktisch geprägtes Spiel sah Gimbsheims Trainer Nils Albrecht. "Es war ein typisches 0:0-Spiel. Pfeddersheim hatte auf unsere Fehler gewartet." Solch einen Fehler im Spielaufbau brachte das Tor des Tages für Pfeddersheim. Kevin Hauch hatte getroffen (37.). Dass der Pfeddersheimer Sieg nicht noch höher ausfiel, verdankten die Gimbsheimer ihrem Torhüter Lukas Keufer, der einen Foulelfmeter von Artur Ermilow hielt (84.). "Uns hatte heute die Durchschlagskraft gefehlt. Trotzdem war es ein gutes Spiel", fand Albrecht.