TSG Pfeddersheim gibt rote Laterne ab

Worms. Befreiungsschlag für die TSG Pfeddersheim! Der seitherige Tabellenletzte der Landesliga Ost hat vor eigenem Anhang den favorisierten SV Weisenau geschlagen. Durch das 4:2 klettert die Elf von Spielertrainer Marcell Oehler vorerst aus der Abstiegszone, überholt dabei die nun punktgleichen Neuhausener, die in Gimbsheim 0:7 baden gingen. Die Reserve der Wormatia befindet sich derweil weiter im Aufwind.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die Platzelf bot eine kämpferisch starke Leistung. Trotzdem musste sich der Vorsitzende der TSG Rolf Emrich zunächst das 0:1 durch Tim Gabel (14.) notieren. Nach einem Foul an Lazar Ilic, der den Mainzern viel Kopfzerbrechen verursachte, traf Artur Reich (24.) vom Punkt zum Ausgleich. In der 33. Minute war es Ilic dann selbst, der mit links unter die Latte zur Pfeddersheimer Führung traf. Nach dem Seitenwechsel machte Weisenau Druck. „Da hat man gesehen, warum die so weit oben stehen. Das ist eine starke Truppe“, so Emrich. Nicht unverdient war dann auch der Ausgleich durch SV-Torjäger Mao Koyama (51.). Die Reaktion der von Spielertrainer Marcell Oehler angeführten Heimelf war stark, von einem Einbruch keine Spur. Auf Vorarbeit von Dennis Renner, der kurz darauf verletzt ausschied, traf Artur Reich zum 3:2. Für Renner kam Fabio Schmidt in die Partie. „Genau der richtige Mann in dieser Phase“, fand Emrich, denn Schmidt verwaltete ruhig und sachlich die Führung. Und sorgte mit seinem Zuspiel zum gerade erst eingewechselten Tobias Kronenberger (90.+5) indirekt sogar für den 4:2-Endstand.
Der Aufwärtstrend bei den Landesliga-Wormaten setzt sich fort. Auch gegen Offenbach zeigte sich die Elf von Björn Weisenborn spielfreudig, in den Zweikämpfen „eklig“, so der Trainer. Das 1:0 durch Omar Sayed (23.) war die Folge der überlegenen Spielweise, mehr Tore folgten in der ersten Halbzeit aber nicht. „Da haben wir es verpasst, uns zu belohnen, so ein 1:0 ist immer gefährlich“, so Weisenborn. Tatsache: In der 63. Minute egalisierte Amir Bajraktari für die Gäste. Die Wormser legten gegen „hinten offene Gäste“, so Weisenborn, nach: Amir Moore (68.), Sayed (88.), David Boateng (90.+1) und Tim Nagel (90.+5) machten es mit späten Toren eindeutig.