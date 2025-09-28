TSG Pfeddersheim gibt rote Laterne ab

Die Platzelf bot eine kämpferisch starke Leistung. Trotzdem musste sich der Vorsitzende der TSG Rolf Emrich zunächst das 0:1 durch Tim Gabel (14.) notieren. Nach einem Foul an Lazar Ilic, der den Mainzern viel Kopfzerbrechen verursachte, traf Artur Reich (24.) vom Punkt zum Ausgleich. In der 33. Minute war es Ilic dann selbst, der mit links unter die Latte zur Pfeddersheimer Führung traf. Nach dem Seitenwechsel machte Weisenau Druck. „Da hat man gesehen, warum die so weit oben stehen. Das ist eine starke Truppe“, so Emrich. Nicht unverdient war dann auch der Ausgleich durch SV-Torjäger Mao Koyama (51.). Die Reaktion der von Spielertrainer Marcell Oehler angeführten Heimelf war stark, von einem Einbruch keine Spur. Auf Vorarbeit von Dennis Renner, der kurz darauf verletzt ausschied, traf Artur Reich zum 3:2. Für Renner kam Fabio Schmidt in die Partie. „Genau der richtige Mann in dieser Phase“, fand Emrich, denn Schmidt verwaltete ruhig und sachlich die Führung. Und sorgte mit seinem Zuspiel zum gerade erst eingewechselten Tobias Kronenberger (90.+5) indirekt sogar für den 4:2-Endstand.