TSG Pfeddersheim gewinnt Elfer-Drama gegen Monsheim

MONSHEIM. Mit Ach und Krach ist die TSG Pfeddersheim in der ersten Runde des Südwest-Pokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im Nachbarschaftsderby beim TuS Monsheim, Aufsteiger in die Bezirksliga, setzte sich der Landesligist mit 6:5 (1:1, 2:2) nach Elfmeterschießen durch.
Bereits am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) gastieren die Rot-Weißen in der zweiten Runde beim Bezirksligisten SV Guntersblum, der bei der SG Spiesheim/Albig (A-Klasse) durch einen 5:1-Sieg das Ticket der zweiten Verbandspokal-Runde löste.
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„Ich bin brutal stolz auf die Mannschaft nach durchwachsener Vorbereitung, bei der wir nicht so an die Leistungsgrenze gegangen sind“, lobte TuS-Spielertrainer Tobias Hess sein Team trotz der unglücklichen Niederlage vor rund 300 Fans. „Die Mannschaft hat es heute sehr gut umgesetzt und wir haben stark Paroli geboten“, betonte der 33-Jährige.
Auch sein Gegenüber, Pietro Berrafato lobte die starke Leistung des Underdogs in einem fairen Derby. „Monsheim hat es sehr gut gemacht, von hinten heraus die Bälle erobert und ist gefährlich vors Tor gekommen“, sagte der 39-Jährige, der froh war, dass seine Jungs in der zweiten Halbzeit mehr Druck erzeugten. „Es ist wichtig, weitergekommen zu sein“, atmete er tief durch.
Die Gastgeber gingen zweimal in Führung: Nach langem Ball preschte Erik Rißmann bis fast zur Grundlinie und zimmerte den Ball aus spitzem Winkel hoch oben in den Kasten der Gäste (19. Minute). Nachdem Nico Hofmann – Neuzugang aus Monsheim – im Nachsetzen den TSG-Ausgleich erzielt hatte (44.), besorgte Neuzugang Leon Ziegler (Kickers Worms) in der Verlängerung (93.) das 2:1, ehe Ali Aslan per Kopf seine Jungs ins Elfmeterschießen rettete (110.).
Vom Punkt trafen für den TuS Tobias Hess, Björn Hofmann und Mario Raffel; für die TSG Argirios Goulas, Christopher Ludwig, Henrik Hillesheim und Tobias Kronenberger – der ins Tor rotierte etatmäßige Monsheimer Stürmer Tobias Peschel konnte keinen Pfeddersheimer Versuch aus elf Metern parieren. Die Gastgeber leisteten sich indes einen Fehlschuss, einmal hielt TSG-Keeper Enez Aslan.
TuS Monsheim: Peschel – Rißmann (57. Muminovic), Müller (77. Imhof), Glöckner-Klingmann (118. Reimertz), Kuttruff – Labella, Hess – Ziegler, Hofmann, Schlösser (46. Raffel) – Haas (61. Heide).
TSG Pfeddersheim: E. Aslan – Lambrix (61. Kronenberger), Karlidag (90.+1 Pletsch), Ludwig, Goulas – Sombetzki – Renner, Hillesheim, Gualtieri, Mappes (108. Höflich) – Hofmann (77. A. Aslan).