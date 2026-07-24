TSG Pfeddersheim gewinnt Elfer-Drama gegen Monsheim Pfeddersheimer Landesligist entgeht Tiefschlag gegen den Neu-Bezirksligisten aus Monsheim hauchzart +++ Monsheim spielt mit Feldspieler im Tor +++ Beide Trainer loben ihre Teams im Anschluss von Martin Gebhard · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der Monsheimer Underdog in den schwarzen Trikots mit Philipp Schlösser zwang die favorisierten Pfeddersheimer und Silas Lambrix in ein Elfmeterschießen. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

MONSHEIM. Mit Ach und Krach ist die TSG Pfeddersheim in der ersten Runde des Südwest-Pokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Im Nachbarschaftsderby beim TuS Monsheim, Aufsteiger in die Bezirksliga, setzte sich der Landesligist mit 6:5 (1:1, 2:2) nach Elfmeterschießen durch. Bereits am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) gastieren die Rot-Weißen in der zweiten Runde beim Bezirksligisten SV Guntersblum, der bei der SG Spiesheim/Albig (A-Klasse) durch einen 5:1-Sieg das Ticket der zweiten Verbandspokal-Runde löste.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Beide Trainer mit der Leistung ihrer Teams zufrieden „Ich bin brutal stolz auf die Mannschaft nach durchwachsener Vorbereitung, bei der wir nicht so an die Leistungsgrenze gegangen sind“, lobte TuS-Spielertrainer Tobias Hess sein Team trotz der unglücklichen Niederlage vor rund 300 Fans. „Die Mannschaft hat es heute sehr gut umgesetzt und wir haben stark Paroli geboten“, betonte der 33-Jährige.