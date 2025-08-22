TSG Pfeddersheim findet zu wenig Lösungen

Grünstadt. Verbandsliga-Absteiger Pfeddersheim hat in der Landesliga die dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. In einer vorgezogenen Partie des 4. Spieltages unterlag die Mannschaft von Interimstrainer Manuel Wöllner bei den bis dahin sieglosen Grünstädtern mit 0:1 (0:0) und bleibt vorerst im zweistelligen Bereich der Tabelle. Der VfR hat die Pfeddersheimer mit nun fünf Zählern überholt.

Trotz der Niederlage war TSG-Abteilungsleiter Rolf Emrich mit dem Auftritt seiner Farben nicht gänzlich unzufrieden. „Die Spieler haben ihr Bestes gegeben, im Vergleich zum Saisonstart sind wir deutlich stärker. Trotzdem hätten wir hier nicht verlieren dürfen, gerade da die Grünstädter personell nicht aus dem Vollen schöpfen konnten“, fand Emrich.