TSG Pfeddersheim findet zu wenig Lösungen

Grünstadt. Verbandsliga-Absteiger Pfeddersheim hat in der Landesliga die dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. In einer vorgezogenen Partie des 4. Spieltages unterlag die Mannschaft von Interimstrainer Manuel Wöllner bei den bis dahin sieglosen Grünstädtern mit 0:1 (0:0) und bleibt vorerst im zweistelligen Bereich der Tabelle. Der VfR hat die Pfeddersheimer mit nun fünf Zählern überholt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Trotz der Niederlage war TSG-Abteilungsleiter Rolf Emrich mit dem Auftritt seiner Farben nicht gänzlich unzufrieden. „Die Spieler haben ihr Bestes gegeben, im Vergleich zum Saisonstart sind wir deutlich stärker. Trotzdem hätten wir hier nicht verlieren dürfen, gerade da die Grünstädter personell nicht aus dem Vollen schöpfen konnten“, fand Emrich.
Die Führung hatten in der ersten Halbzeit sowohl Artur Reich (8.) als auch Lazar Ilic (25.) auf dem Fuß. Da beide ihre „Hundertprozentige“, so Emrich, vergaben, konnte die TSG kein Kapital aus der überlegen geführten Spielweise schlagen. Nach der Pause steigerte sich Grünstadt, die Spielanteile waren nun ausgeglichen. „Wir haben die Nervosität, die aus der bisherigen Erfolglosigkeit resultierte, zunehmend abgelegt. Und wir konnten uns nach und nach auf die recht monotone Spielweise der Pfeddersheimer einstellen. Die haben fast nur mit langen Bällen versucht, ihre schnellen Leute einzusetzen“, erklärte VfR-Trainer Nico Müller die Leistungssteigerung der Platzelf.
Zu Chancen kamen beide Teams zunächst nicht mehr. Bis zur 75. Minute: Der Grünstädter Lukas Manneck eroberte im Mittelfeld den Ball und setzte schon mit dem zweiten Kontakt Außenspieler Marco Sorg in Szene, der über den rechten Flügel eingelaufen war. Einen Augenblick später war der pfeilschnelle Sorg alleine durch. „Er konnte sich die Ecke quasi aussuchen“, schilderte Emrich den spielentscheidenden Moment. Nach der Grünstädter Führung warf Pfeddersheim alles nach vorne, kam in den Schlussminuten zu einer Serie von Eckbällen. Die aussichtsreichste Ecke veredelte TSG-Kapitän Fabio Schmidt beinahe mit dem 1:1, doch VfR-Torwart Maximilian Schäfer kratzte den Kopfball mit den Fingerspitzen von der Linie. Emrich: „Ein Unentschieden hätte mindestens für uns herausspringen müssen. Das wäre verdient gewesen.“