TSG Pfeddersheim feiert Last-Minute-Sieg

Der Neuhauser Franz Kaiser (am Ball) enteilt dem Pfeddersheimer Widersacher.Foto: Mirco Metzler / pakalski-press Foto: Mirco Metzler / pakalski-press

Pfeddersheim. Die TSG Pfeddersheim hat das Landesliga-Derby bei TuS Neuhausen mit 3:2 (0:1) gewonnen und sich damit für die Hinspiel-Niederlage vor eigenem Anhang revanchiert. Durch den ersten Pflichtspielsieg von Trainer Pietro Berrafato distanziert die TSG damit den Stadtrivalen im Abstiegskampf auf sechs Punkte.

„Das wichtigste für uns war, dass wir den Abstand nach unten vergrößert haben“, freute sich Berrafato nach einem „glanzlosen Sieg auf schwierigen Bodenverhältnissen.“ Dass dieser nur von moderaten Emotionen auf und neben dem Platz begleitet wurde – es gab in der gesamten Partie nicht eine einzige Karte – verwunderte den Ludwigshafener etwas. „Ich hätte auch gedacht, dass von außen mehr Emotionen kommen. Die Mannschaften haben sich respektiert. Ich denke, die Freundschaft zwischen vielen Spielern, die sich ja alle kennen, hat dafür gesorgt, dass es nicht zu hitzig wurde.“

Sein Gegenüber Marco Stark hatte die „fehlende Brisanz“ auch registriert, freute sich aber, dass seine Mannschaft endlich mal ohne Rote Karte ausgekommen war: „Das war heute das Positive. Und das lag auch am Schiedsrichter, der viel Souveränität ausgestrahlt hat.“ Nur in den letzten 20 Minuten kam an der Gaustraße etwas Derby-Stimmung auf, da es zwischen den beiden gleichwertigen Teams unaufhörlich hin und her ging – auch dank zahlloser Ballverluste auf beiden Seiten. In der 69. Minute leitete ein Handspiel die packende Schlussphase ein. Ein Drehschuss des eingewechselten Pfeddersheimer Stürmers Dominick Schwarz landete an der Hand eines Neuhauseners, weshalb Jan-Vincent Ritter auf Strafstoß entschied. Den verwandelte Artur Reich sicher zum Ausgleich.

Zehn Minuten später glänzte Reich als Vorlagengeber. Endlich führte eine seiner vielen Flankenläufe zu etwas Zählbarem, nachdem sein Zuspiel – gewollt oder ungewollt – am langen Pfosten Lazar Ilic fand, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die Neuhausener steckten nicht auf, riskierten viel und belohnten sich durch einen von Ünal an Scherer verursachten Foulelfmeter.

Dreamteam bei der TSG Pfeddersheim

Ünal hatte schon beim 1:0 der Neuhausener in der 33. Minute keine gute Figur abgegeben, seinen zu kurzen Rückpass hatte Philip Bach aufgenommen und die bis dato völlig überraschende TuS-Führung erzielt.

In der 85. Minute bedeutete der Foulelfmeter, den Christopher Ludwig versenken konnte, den 2:2- Ausgleich. „Wenn man so kurz vor Schluss das 2:2 macht, dann muss man das über die Zeit schaukeln“, ärgerte sich TuS-Trainer Marco Stark über die dem Ausgleich folgende Szene. Direkt nach Wiederanpfiff leitete erneut Reich einen Angriff ein, der über Ilic bei Dominick Schwarz landete. Dessen Schuss aus der Drehung kullerte noch leicht abgefälscht ins lange Eck - 2:3.

Der Matchwinner war unter der Woche noch leicht angeschlagen, Berrafato brachte ihn deshalb erst zur Halbzeit. Schwarz: „Der Angriff ging super schnell, der Ball kam von außen rein, ich habe mich gedreht, der Ball war drin. Lazar und ich, wir harmonieren echt gut.. Am besten wenn ich der Stoßstürmer bin und er die etwas hängendere Rolle übernimmt.“

TuS Neuhausen: Rohde, Rausch, Himmel, Cekic, Ludwig, Kouam Tatchim, Mayrer (78. Scherer), Junkert (80. Tecl), Kaiser (54. Kopaliani), Bach (82. Bodarev), Bernhardt

TSG Pfeddersheim: Guth, Ünal, Maurer, Oehler, Cleres, Renner (46. Schwarz), Sombetzki, Haber, Schmidt, Reich, Ilic





