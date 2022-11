TSG Pfeddersheim: Die Chancen auf Platz fünf wahren Um noch in der Meisterrunde zu landen, braucht der Wormser Oberligist gegen Mülheim drei Punkte

Pfeddersheim. Wenn die Oberliga-Fußballer der TSG Pfeddersheim weiterhin die Chance auf das Erreichen der Aufstiegsrunde aufrechterhalten wollen, dann muss im Heimspiel gegen die SG Mülheim-Kärlich schon fast ein Sieg her. Sechs Punkte Rückstand sind es vor dem Kräftemessen im Uwe-Becker-Stadion am Samstag (15.30 Uhr) auf den FC Karbach, der aktuell noch den begehrten fünften Tabellenplatz innehat, aber auch schon eine Partie mehr absolviert hat.

Der Blick geht weiter nach oben

„Richtungsweisend will ich das Spiel trotzdem nicht nennen, denn danach sind noch genug Spiele zu absolvieren, um den fünften Platz zu erobern“, erklärt Interimstrainer Björn Miehe und korrigiert die Bedeutung des Duells: „Das Spiel ist wichtig, aber noch nicht entscheidend für das Erreichen unserer Ziele.“ Trotzdem sitzen die Gäste aus dem Rheinland den Wormsern im Nacken, können mit einem Sieg sogar an der TSG vorbeiziehen. Dann würde freilich auch der Druck auf die TSG wachsen. Die Marschroute ist also klar: Nur ein Sieg wahrt den Anschluss an die Top-Fünf.

„Ist doch klar, dass wir den Gegner hinter uns lassen wollen und uns mit einem Sieg wieder etwas Luft verschaffen wollen“, erklärt Miehe. An den 4:0-Erfolg aus dem Hinspiel haben die Pfeddersheimer auf jeden Fall noch gute Erinnerungen. „Wenn die Jungs annäherend an die 100 Prozent rankommen, ist das auf jeden Fall eine machbare Aufgabe für uns“, erklärt der Trainer, dass alles andere als eine Niederlage in einem Heimspiel schon enttäuschend wäre. „Es wird, wie in Koblenz auch schon, wieder über Leidenschaft und Geschlossenheit gehen“, sagt der 42-Jährige und ergänzt: „Wir wollen aber auf jeden Fall wieder spielerische Ansätze auf den Platz bringen“, Ein überzeugender Auftritt sei das erste Ziel.