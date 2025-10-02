 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Marcell Oehler (rechts, der in dieser Szene vom Mutterstädter Fabio Reithmann gestört wird) ist bei der TSG Pfeddersheim zum Spielertrainer aufgestiegen.
Marcell Oehler (rechts, der in dieser Szene vom Mutterstädter Fabio Reithmann gestört wird) ist bei der TSG Pfeddersheim zum Spielertrainer aufgestiegen. – Foto: Christine Dirigo - Archiv

TSG Pfeddersheim besetzt vakante Trainerstelle

Der spielende Interimstrainer Marcell Oehler wird befördert

Verlinkte Inhalte

Landesliga Ost
Pfeddersheim
Marcell Öhler
Marcell Öhler

Pfeddersheim. Nach sechswöchiger Suche hat die TSG Pfeddersheim, der 13. der Landesliga, ihren Trainerstuhl neu besetzt: und zwar mit Marcell Oehler, der die Mannschaft seit der Trennung von Marco Streker schon als spielender Interimstrainer betreute. Wie der 30-Jährige sagte, ist sein Engagement erst einmal bis zur Winterpause begrenzt. Er gehe aber davon aus, dass es längerfristig ist.

Rolf Emrich, der Vorsitzende der TSG, pries den Stallgeruch, den der ehemalige Jugend-Nationalspieler mitbringt: Seit sieben Jahren ist Oehler im Verein und kenne ihn in- und auswendig. Darüber hinaus sprachen die jüngsten Leistungen der Mannschaft für die Beförderung von Marco Strekers ehemaligem Cotrainer. „Und zuletzt wurde auch wieder guter Fußball gespielt", so Emrich.

Die TSG Pfeddersheim festigt damit das Personalkonstrukt, Oehler als Spielertrainer mit Manuel Wöllner an der Seitenlinie, das zuletzt Achtungserfolge gegen den FSV Offenbach (3:3) und den SVW Mainz (4:2) verantwortete. Mittelfristig, sagt Oehler, soll er einen Cotrainer bekommen. Wöllner rückt beim Verbandsliga-Absteiger dann wieder in Hintergrund. Alle weiteren Infos lest ihr im VRM-Beitrag.

Aufrufe: 02.10.2025, 06:00 Uhr
Claus RosenbergAutor