TSG Pfeddersheim besetzt vakante Trainerstelle

Pfeddersheim. Nach sechswöchiger Suche hat die TSG Pfeddersheim, der 13. der Landesliga, ihren Trainerstuhl neu besetzt: und zwar mit Marcell Oehler, der die Mannschaft seit der Trennung von Marco Streker schon als spielender Interimstrainer betreute. Wie der 30-Jährige sagte, ist sein Engagement erst einmal bis zur Winterpause begrenzt. Er gehe aber davon aus, dass es längerfristig ist.

Rolf Emrich, der Vorsitzende der TSG, pries den Stallgeruch, den der ehemalige Jugend-Nationalspieler mitbringt: Seit sieben Jahren ist Oehler im Verein und kenne ihn in- und auswendig. Darüber hinaus sprachen die jüngsten Leistungen der Mannschaft für die Beförderung von Marco Strekers ehemaligem Cotrainer. „Und zuletzt wurde auch wieder guter Fußball gespielt", so Emrich.