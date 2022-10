TSG Pasing verliert Heimspiel 0-3

Es sollte eine Wiedergutmachung von letzter Woche werden, als man auswärts dem FC Kosova unterlag. Die erste Chance gehörte auch der TSG, als Mo Tosun nur knapp verzog - das war die einzig nennenswerte Chance der Hausherren. Kurze Zeit später bekam der Gast einen Freistoß zugesprochen. Pasing schlief, der Freistoß konnte kurz ausgeführt werden - den Flatterball aus 20m konnte Torhüter Christian Krug nicht halten. Ab dann hatte Pasing komplett das Konzept verloren, war in jedem Zweikampf zu spät dran und konnte in den entscheidenden Phasen nicht zwingend stören: so konnte Milbertshofen mit ihrem zweiten Torschuss nach 19 Minuten auf 2-0 erhöhen, sehr effizient. Der TSG fiel zu diesem Zeitpunkt nichts ein, Trainer Spengler wechselte kurze Zeit später dreifach aus um neue Impulse zu setzen. Als dann in der 34. Minute ein Rückpass zu Torwart Christian Krug misslung, konnte der Stürmer der Gäste den Schlussmann umkurven und zum 3-0 Halbzeitstand treffen.

Die zweite Hälfte ist ziemlich schnell zusammengefasst: TSV Milbertshofen beschränkte sich ausschließlich aufs verteidigen, die TSG Pasing hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz - daraus konnten die Pasinger kein Profit daraus schlagen, eine große Chance wurde nicht herausgespielt. In einer ruppigen Partie, die der Schiedsrichter mit etwas mehr Fingerspitzengefühl besser im Griff gehabt hätte, flog Dennis Dörfler nach wiederholtem Foulspiel mit einer Ampelkarte vom Platz. Ein unterm Strich verdienter Sieg der Gäste.