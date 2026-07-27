TSG Pasing unterliegt Phönix Schleißheim trotz starker Phase

Die TSG Pasing musste sich am Samstag im Testspiel gegen Phönix Schleißheim mit 1:4 geschlagen geben. Aufgrund zahlreicher Ausfälle erhielten mehrere Spieler die Gelegenheit, sich zu präsentieren und wichtige Spielpraxis zu sammeln.

Die TSG fand zunächst nur schwer in die Partie und geriet folgerichtig mit 0:1 in Rückstand. Anschließend steigerte sich die Mannschaft jedoch deutlich, spielte mutiger und schneller nach vorne und erzielte den verdienten Ausgleich. Besonders gegen Ende der ersten Halbzeit zeigte Pasing eine gute Leistung und fand immer besser in die eigenen Abläufe.

Auch nach dem Seitenwechsel war die TSG zunächst die aktivere Mannschaft. Das Team erspielte sich mehrere Möglichkeiten und hatte kurz vor der Trinkpause durch eine große Doppelchance die beste Gelegenheit, mit 2:1 in Führung zu gehen.

Die Chancen blieben jedoch ungenutzt. Nach der Unterbrechung verlor Pasing zunehmend die Kontrolle über die Partie. Einfache Ballverluste und Stellungsfehler ermöglichten es dem Gegner, seine individuelle Qualität auszuspielen. Innerhalb von nur sechs Minuten erzielte Phönix Schleißheim drei Treffer und entschied die Begegnung mit 4:1 für sich.

Tufan Lacin: „Wir müssen uns für unseren Aufwand belohnen“

„Wir sind sehr schleppend in die Partie gekommen und lagen deshalb verdient zurück. Danach haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt, einige Dinge angepasst und deutlich mutiger sowie schneller gespielt. Der Ausgleich war verdient und besonders zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir sehr gut im Spiel.

Wir hatten genügend Möglichkeiten, um selbst in Führung zu gehen. Kurz vor der Trinkpause müssen wir aus unserer Doppelchance eigentlich das 2:1 machen. Anschließend haben wir jedoch zu viele einfache Fehler produziert und dem Gegner dadurch die Möglichkeit gegeben, seine individuelle Qualität auszuspielen.

Trotz des Ergebnisses konnte ich als Trainer viele wichtige Erkenntnisse gewinnen. Mehrere Spieler haben ihre Chance bekommen, sich zu zeigen. Insgesamt arbeitet die Mannschaft sehr gut und zieht hervorragend mit. Jetzt müssen wir lernen, uns für diesen großen Aufwand auch zu belohnen und unsere Torchancen konsequenter zu nutzen. Daran werden wir weiterhin hart arbeiten.“