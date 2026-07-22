TSG Pasing überzeugt trotzt Remis - Starke Leistung bleibt unbelohnt

Im Rahmen des Sommerfestes der TSG Pasing empfing die Mannschaft den SV Germering zum nächsten Testspiel der Sommervorbereitung. Vor zahlreichen Zuschauern wollte sich das neu formierte Team erstmals vor heimischer Kulisse präsentieren und weitere Fortschritte auf dem eingeschlagenen Weg zeigen.

Nach einer intensiven Trainingsphase stand erneut die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Auch wenn das Spiel am Ende mit einem 1:1-Unentschieden endete, überwogen aus Sicht des Trainerteams die positiven Erkenntnisse.

Die TSG fand zunächst nur schwer in die Partie und tat sich vor allem in den ersten Minuten schwer, den eigenen Rhythmus zu finden. Mehrere vielversprechende Umschaltsituationen wurden nicht konsequent zu Ende gespielt, obwohl sich immer wieder aussichtsreiche Überzahlsituationen ergaben.

Umso ärgerlicher war der frühe Rückstand, der nach einer unübersichtlichen Pingpong-Situation im Strafraum fiel. Die Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen, übernahm zunehmend die Kontrolle und belohnte sich mit dem verdienten Ausgleich. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss wäre bereits vor der Pause sogar eine Führung möglich gewesen.

Viele Chancen – starke zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte die TSG eine deutliche Leistungssteigerung. Trotz zahlreicher Wechsel blieb die Mannschaft spielbestimmend, erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen und überzeugte vor allem mit ihrer körperlichen Präsenz.

Die intensive Vorbereitung machte sich bemerkbar – insbesondere im läuferischen Bereich konnte sich die Mannschaft Vorteile erarbeiten. Lediglich die Chancenverwertung verhinderte einen verdienten Sieg, sodass der Gegner am Ende mit dem Unentschieden gut leben konnte.

Tufan Lacin: „Die Entwicklung stimmt absolut“

„Ich bin mit dem Einsatz und der Einstellung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir befinden uns weiterhin in einer Findungsphase und es ist wichtig, dass jeder Spieler ausreichend Einsatzzeit bekommt, um sich zu zeigen. Genau dafür sind diese Testspiele da.

Nach dem etwas zähen Beginn haben wir das Spiel immer besser unter Kontrolle bekommen. Besonders in der zweiten Halbzeit waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft, haben uns viele Torchancen herausgespielt und uns zahlreiche gute Möglichkeiten erarbeitet. Schade, dass wir uns dafür am Ende nicht mit einem Sieg belohnt haben.

Natürlich müssen wir an unserer Chancenverwertung arbeiten. Wenn wir unsere Möglichkeiten konsequenter nutzen, gewinnen wir dieses Spiel. Gleichzeitig freut es mich zu sehen, wie schnell die Jungs die neuen Inhalte aufnehmen. Ein neuer Trainer bringt immer neue Ideen und neue Abläufe mit sich – das braucht Zeit. Umso positiver ist es, dass alle hervorragend mitziehen und täglich dazulernen wollen.

Wir nehmen viele positive Erkenntnisse aus diesem Spiel mit. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist hervorragend, die Entwicklung stimmt und wir werden in den kommenden Wochen weiter intensiv arbeiten, damit wir zum Saisonstart unsere Leistung auch in die entsprechenden Ergebnisse ummünzen.“