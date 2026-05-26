TSG Pasing trennt sich von Trainerteam

Nach zweieinhalb gemeinsamen Jahren endet die Zeit unserer Trainer bei unserem Verein. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns auch über diesen Weg herzlich für ihren großen Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement in dieser Zeit zu bedanken.

Außerdem möchten wir uns auch dafür bedanken, dass sie dem Verein nicht nur in erfolgreichen Phasen, sondern auch in schwierigeren Zeiten die Treue gehalten und Verantwortung übernommen haben. Diese Loyalität und ihr Einsatz für unsere Mannschaft verdienen großen Respekt.

In den vergangenen Jahren haben sie die Mannschaft mit viel Herzblut begleitet, sportlich weiterentwickelt und den Verein stets mit großem Einsatz vertreten. Gemeinsam konnten wir viele besondere Momente erleben. Als sportlicher Höhepunkt bleibt vor allem die Relegation und der damit verbundene Aufstieg letzten Sommer in besonderer Erinnerung.

Wie unsere sportlichen Leiter Alexander Dörfler und Dominik Meier betonen: „Nach unserer Analyse sind wir zu dem Entschluss gekommen, einen Neuanfang zu wagen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, da es menschlich zwischen Verein, Mannschaft und den Trainern hervorragend gepasst hat.“

Auch der Vorstand, vertreten durch Steve Kleindienst, ergänzt: „Da vor allem die Entwicklungen in der Rückrunde in unseren Augen ein Rückschritt waren, ist uns am Ende des Tages nichts anderes übrig geblieben, als den Schritt zu wagen, die Trainer gehen lassen zu müssen. Dennoch blicken wir positiv in die Zukunft und sind der Meinung, dass dieser Schritt der richtige ist, auch wenn er für manche im ersten Moment überraschend kam.“

Für die gemeinsame Zeit sagen wir von Herzen Danke und wünschen ihnen für die Zukunft – sowohl sportlich als auch privat – nur das Beste, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.

Eisi und Andi, ihr werdet bei unserem Verein immer herzlich willkommen sein!