TSG Pasing II trotzt der Belastung und holt Remis gegen Scheuring

Nach einer intensiven Trainingslager-Woche mit sechs Einheiten innerhalb von fünf Tagen trennte sich die TSG Pasing II am Sonntagnachmittag 1:1 vom TSV Scheuring. Trotz schwerer Beine und hochsommerlicher Bedingungen mit rund 30 Grad zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine engagierte Leistung und war über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft.

Die TSG begann erneut im bewährten 3-5-2-System und fand gut in die Partie. Nach einem langen Ball musste man jedoch den etwas unglücklichen 0:1-Rückstand hinnehmen. Defensiv ließ Pasing darüber hinaus kaum etwas zu und erspielte sich selbst einige gute Möglichkeiten. Unter anderem verhinderte die Latte den verdienten Ausgleich, sodass es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause ging.

Zur zweiten Halbzeit wechselte die TSG auf mehreren Positionen durch und brachte damit noch einmal frischen Wind ins Spiel. Zwar blieb die Partie durch viele Zweikämpfe, Fouls und einige Verwarnungen umkämpft, Pasing übernahm jedoch zunehmend die Kontrolle und erspielte sich ein klares Chancenplus. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich nach einem Freistoß aus aussichtsreicher Position: Stefano Zocali legte clever für Pascal Stock ab, der den Ball aus rund 20 Metern flach zum 1:1 im Tor versenkte. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb es am Ende beim Remis – ein Ergebnis, mit dem die TSG aufgrund des Chancenübergewichts durchaus hadern konnte, das angesichts der hohen Belastung im Trainingslager aber dennoch ein ordentlicher Abschluss einer intensiven Woche war.