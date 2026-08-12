TSG Pasing II feiert Kantersieg gegen Lochhausener Nachbarn

Die TSG Pasing II startete am Samstag in ihr viertes Vorbereitungsspiel und begann dabei erstmals in dieser Vorbereitung im 4-4-2. Gegen die Nachbarn aus Lochhausen tat sich Pasing zunächst etwas schwer, ging aber nach sieben Minuten durch Lucas Kreisel mit 1:0 in Führung. Aus rund 18 Metern setzte er den Ball flach neben den rechten Pfosten. Nach einem Fehler im Pasinger Aufbauspiel konnte Lochhausen allerdings noch vor der Pause zum 1:1 ausgleichen.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Pasing kräftig durch und brachte sämtliche Auswechselspieler ins Spiel. Gleichzeitig stellte die Mannschaft wieder auf das altbewährte 3-5-2 um, mit dem bereits die bisherigen Vorbereitungsspiele bestritten wurden. Die Umstellung zeigte Wirkung: Pasing wurde deutlich druckvoller und dominanter und erspielte sich nun Chance um Chance. Philipp Rodiek brachte die TSG nach einer schönen Flanke von Sebastian Listl per Kopf wieder in Führung. Anschließend erhöhte Jeremiah „Jerry“ Musana nach einem starken Zuspiel von Philipp „Rocky“ Rodiek auf 3:1.

Danach nahm die Partie endgültig ihren Lauf. Edis Tasbolat setzte sich im Strafraum durch und versenkte den Ball nach etwas Kuddelmuddel zwischen zahlreichen Lochhausener Beinen im linken unteren Eck. Kurz darauf erhöhte Natale Amir per Direktabnahme nach einer Bogenlampe im Strafraum auf 5:1. Beim 6:1 wurde ein Schuss von Lucas Kreisel zunächst an den Pfosten gelenkt, ehe ein Lochhausener bei der anschließenden Klärungsaktion den Ball ins eigene Tor beförderte. Den Schlusspunkt setzte erneut Jeremiah „Jerry“ Musana: Nach einem starken Steckpass von Edis Tasbolat, der als rechter Innenverteidiger mit dem Ball ins Mittelfeld marschierte, blieb Jerry vor dem Tor eiskalt und stellte den 7:1-Endstand her.