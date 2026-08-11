TSG Pasing II bleibt in der Sommervorbereitung weiter ungeschlagen

Nach dem 2:1-Erfolg gegen den SV Germering II gewann die Mannschaft auch ihr zweites Testspiel und setzte sich mit 2:0 gegen den FC Phönix Schleißheim II durch. Kurios begann die Partie bereits vor dem Anpfiff: Da der eingeteilte Schiedsrichter nicht erschien, sprang zunächst ein Spieler der TSG Pasing II als Unparteiischer ein. Zur zweiten Halbzeit übernahm dann der Trainer der Pasinger AH-Mannschaft die Spielleitung.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen und war von vielen Zweikämpfen, kleineren Fouls und einigen Nickligkeiten geprägt. Die beste Chance hatte Kapitän Sebastian Listl, dessen Abschluss an die Latte klatschte. So ging es folgerichtig mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wechselte die TSG komplett durch und entwickelte deutlich mehr Druck. In der 70. Minute brachte Ayman Kharbouch die Gastgeber verdient mit 1:0 in Führung. Weitere gute Möglichkeiten folgten: Zeno Cerutti traf ebenfalls nur die Latte, zudem setzte Denis Wasswa nach einer schönen Hereingabe von Edis Tasbolat einen Kopfball knapp neben das Tor. Den Schlusspunkt setzte schließlich Douglas Kato, der in der 88. Minute zum verdienten 2:0-Endstand traf.