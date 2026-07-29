TSG Pasing feiert verdienten 3:2-Erfolg gegen SV Waldeck Obermenzing 2

Die TSG Pasing hat das Testspiel gegen den Kreisligisten SV Waldeck Obermenzing II mit 3:2 für sich entschieden und damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Sommervorbereitung gemacht. Nach zuletzt einigen personellen Ausfällen standen Trainer Tufan Lacin erstmals wieder deutlich mehr Spieler zur Verfügung, wodurch sich das Team insgesamt stabiler präsentierte.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Partie mit vielen Ballbesitzphasen auf beiden Seiten. Nach einem einfachen Ballverlust geriet die TSG zunächst durch einen Konter in Rückstand. Die Mannschaft zeigte jedoch die richtige Reaktion, übernahm zunehmend die Kontrolle und belohnte sich nach einer sehenswerten Kombination über die Außenbahn mit dem verdienten Ausgleich.

Kurz vor der Trinkpause musste die TSG erneut einen Rückschlag hinnehmen. Nach einer unaufmerksamen Defensivaktion ging Obermenzing wieder in Führung. Doch auch diesmal ließ sich die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte ein präziser Ball von Ado auf Mark für den erneuten Ausgleich. Mark blieb im Eins-gegen-Eins eiskalt und stellte auf 2:2.

Nach der Pause trat die TSG deutlich zielstrebiger und robuster auf. Mit hoher Intensität, vielen Ballgewinnen im letzten Drittel und großem Einsatz erspielte sich die Mannschaft zahlreiche Möglichkeiten. Zwar fehlte in einigen Umschaltsituationen noch die letzte Konsequenz im Abschluss, dennoch wurde der Aufwand belohnt: Nach einer einstudierten Variante erzielte Stürmer Marian den umjubelten 3:2-Siegtreffer.

In der Schlussphase war nochmals viel Leidenschaft gefragt. Die TSG verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz und brachte den verdienten Erfolg über die Zeit.

Tufan Lacin: „Die Entwicklung der Mannschaft macht große Freude“

„Ich bin mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Man hat gemerkt, dass wir personell wieder besser aufgestellt waren und dadurch insgesamt mehr Stabilität auf den Platz gebracht haben. Gegen einen guten Kreisligisten war das ein Spiel mit viel Intensität und über weite Strecken bereits mit echtem Punktspielcharakter.

Natürlich ärgern mich die beiden Gegentore, weil wir sie durch einfache Fehler selbst einleiten. Daran müssen wir weiter arbeiten. Umso mehr freut mich aber die Reaktion der Mannschaft. Wir sind zweimal zurückgekommen, haben den Ball gut laufen lassen und unsere Abläufe mit Ball werden von Woche zu Woche besser.

Besonders in der zweiten Halbzeit haben die Jungs unglaublich viel investiert. Mentalität, Einsatz und Bereitschaft waren auf einem sehr hohen Niveau. Wir hätten einige Umschaltsituationen noch sauberer ausspielen können, aber man sieht deutlich, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt.

Die Spieler setzen unseren Plan hervorragend um. Gegen den Ball arbeiten wir bereits sehr gut, und auch mit Ball entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Jetzt gilt es, die einfachen Fehler weiter zu minimieren und im letzten Drittel noch zielstrebiger und konsequenter zu werden.

Ich bin stolz auf die Mannschaft. Alle ziehen hervorragend mit, die Stimmung ist ausgezeichnet und wir konnten die Vorbereitung bislang ohne größere Verletzungen absolvieren. Darauf wollen wir aufbauen. Der Sieg gegen einen Kreisligisten gibt uns Selbstvertrauen, gleichzeitig wissen wir, dass mit dem nächsten Test gegen Geiselbullach die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf uns wartet.“