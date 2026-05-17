TSG ohne Lösungen in 2. Halbzeit ?

Florian Ottomann mit Vorlage zum 2 : 0 der TSG – Foto: Julia Gottschalk

Vor Beginn der Begegnung gedachten Spieler und Zuschauer mit einer Schweigeminute an Fredersdorf-Vogelsdorfs langjährigen früheren Trainer und Co-Trainer Norbert Gädicke, der plötzlich im Alter von 66 Jahren verstorben war.

Eine schnelle 2 : 0 Führung nach den Treffern von Arthur Tabler und Marc Maiwald brachte noch keine ausreichende Sicherheit für die "Rot-Weissen", denn bei einem leichtsinnigen Zweikampfverhalten von Innenverteidiger Jastin Heller gelang der schnelle Anschlusstreffer zum 2 :1 durch David Pfützner. Schon zu Beginn der Partie hatte TSG Spielführer Paul Ziemann per Kopf eine Chance der Reichenberger zur Ecke befördert (6. min.). Auch ein Abschluss von Sam Franke (8.), den Torwart Leonard Pries sicherte, bewies hochmotivierte Gefahr von den abstiegsbedrohten Reichenbergern.

Die Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten und dem am Schlussstrich stehenden Team der Gäste vom Reichenberger SV sollte eine klare Angelegenheit für die Heimmannschaft werden. Optisch sah man in Halbzeit "Eins" auch mehr Spielanteile der Hausherren. Doch am Ende konnte nur das Eckenverhältnis von 12 : 4 einen höheren Spielanteil der TSG-Elf nachweisen, die im zweiten Teil des Spieles eine ausreichende Moral gegen den Kampfeswillen der Gäste vermissen liessen.

Im Spielaufbau der Fredersdorf-Vogelsdorfer bemühten sich besonders Jo Bauer und Max Hegewald mit Pässen, bzw. Flanken in die Spitze, wobei eine Hegewaldflanke von Fabian Lihsa sofort gefährlich auf's Reichenberger Tor kam, doch Keeper Tim Späth mit starkem Reflex zur Ecke lenkte (26.). Auf der anderen Seite bewies Torwart Pries mit seiner Parade beim Kopfball von Tom Wintzler seine schnelle Reaktion , die zum zweiten Eckball für die Gäste führte. Eine lange Flanke von Heller, die Maiwald blitzschnell aufnahm und dessen Abschluss am Tor entlang keinen TSG-Abnehmer mehr fand und ein knapp am Gästetor vorbeirauschender Schuss von Anthony Scheib brachten keine zählbaren Erfolge.

Raunen bei den Zuschauern und Spielern, als der Ball von den angreifenden Reichenbergern die Querlatte des TSG-Tores traf und abprallend im Nachschuss den linken Pfosten und von dort aus in die Arme von Keeper Pries traf. Statt dieses möglichen Ausgleichtreffers schlug Torwart Pries nach einem weiteren gehaltenen Schuss von Toni Pförtner seinen Abschlag sehr weit in die gegnerische Hälfte, wobei diesmal Maiwald nach seiner Ballaufnahme den entgegenkommenden Reichenberger Torwart zum 3 : 1 überwinden konnte.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Trainer Timo Kornheim musste den leicht angeschlagenen Bauer in der Halbzeitpause auswechseln, wobei schon merklich die beiden etatmässigen zentralen Mittelfeldspieler Tim Bieder und weiterhin der gesperrte Marc Antonius Eiling fehlten !

Die TSG-Elf versuchte mehrmals die Hintermannschaft der Gäste zu überwinden und fand dabei keine Mittel bei Abschlüssen von Scheib (50.) über's Tor, Maiwald an den Aussenpfosten (56.), Florian Ottomann über das Tor (71.), bis es sich rächte und Konter, bei denen Überzahlangriffe die schwachen Umschaltmomente der Hausherren nutzten und durch Treffer von Wintzler und dem zuvor eingewechselten Willi Damke das 3 : 3 brachten.

Reichenbergs Mannschaft wurde mit den zwei Treffern gegen Ende der Partie für seine hochmotivierte Moral im Kampf gegen einen möglichen Abstieg aus der Kreisliga noch belohnt und nahm einen Punkt von den Randberlinern mit.

In 14 Tagen folgt der drittletzte Spieltag, wobei Fredersdorf-Vogelsdorf in Rüdersdorf antritt und der Reichenberger SV beim Tabellenführer SV Prötzel seinen starken Willen untermauern kann.