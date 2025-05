TSG Öhringen will beim Zweiten die Landesliga-Rückkehr klarmachen

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Das Duell zwischen SV Leingarten und SG Bad Wimpfen am Sonntag, den 25. Mai 2025, ist ein weiteres Abstiegsspiel. Beide Teams haben keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Leingarten und Bad Wimpfen müssen den Gang in die Kreisliga antreten.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Aramäer Heilbronn hat eine schwierige Saison hinter sich und steht im unteren Tabellenbereich, während der FSV Friedrichshaller SV sich mit einer soliden Leistung im Mittelfeld der Tabelle behaupten konnte. Aramäer Heilbronn hat das Ziel, sich in den verbleibenden Spielen aus dem Tabellenkeller zu befreien, doch auch Friedrichshaller SV wird alles geben, um weiterhin eine Rolle im oberen Mittelfeld zu spielen.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Sportfreunde Lauffen empfängt den FC Union Heilbronn in einem weiteren Spiel, das für beide Mannschaften Bedeutung hat. Lauffen befindet sich in einer ähnlichen Situation und hofft, mit einem Sieg einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Union Heilbronn wird seinerseits alles daran setzen, mit einem Sieg noch weiter nach oben zu rutschen.

