Allgemeines
– Foto: Jacqueline Maier

TSG Öhringen verpasst Sprung an die Spitze, SKV Rutesheim verliert

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

LL Württemberg St. 1
SV Leo/Elt
Heimerdingen
SSV Schw.-Ha
Neckarsulm

Der 11. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, bot erneut enge Duelle und bemerkenswerte Wendungen. Während Rutesheim nach einer Führung in Ilshofen leer ausging, feierte Heimerdingen einen verdienten Heimsieg, und Schwäbisch Hall lieferte sich mit Aufsteiger Öhringen ein spektakuläres Torfestival. Leonberg/Eltingen holte derweil einen knappen, aber wichtigen Auswärtserfolg in Neckarsulm.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
2
1
Abpfiff

Der TSV Ilshofen bezwang Spitzenreiter SKV Rutesheim mit 2:1 und sorgte damit für eine Überraschung. Flavio Heiler brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, doch Tim Richter (68.) und Cedrik Krämer (72.) drehten die Partie binnen weniger Minuten.

---

Heute, 15:00 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
2
0
Abpfiff

Der TSV Heimerdingen 1910 sicherte sich gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar einen wichtigen 2:0-Heimerfolg. Doppeltorschütze Haris Gudzevic entschied die Begegnung mit einem Treffer in der 59. Minute und einem verwandelten Foulelfmeter (69.). Heimerdingen festigt damit seine Position im Mittelfeld, während die Gäste weiterhin im unteren Tabellendrittel verharren.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
3
4
Abpfiff

Ein Offensivspektakel lieferten sich die TSG Öhringen und der SSV Schwäbisch Hall beim 3:4. Elmedin Zogaj (26.) und Enrico Ebel (41., 82.) trafen für die Gäste, dazu Ali Gökdemir (66.), während Yannick Jankowski (36.), Lorik Makolli (72., Foulelfmeter) und Volkan Demir (87.) für die Gastgeber verkürzten. Schwäbisch Hall bewies Effizienz vor dem Tor, während Öhringen trotz ansehnlicher Offensivleistung ohne Punkte blieb.

---

Heute, 15:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
0
1
Abpfiff

Die Sport-Union Neckarsulm unterlag dem SV Leonberg/Eltingen knapp mit 0:1. Patrik Hofmann erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Mit dem Auswärtssieg rückt Leonberg auf Rang sechs vor, während Neckarsulm den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verliert.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:00

Der FV Löchgau trifft auf Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Für die Gastgeber bietet sich die Gelegenheit, mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ins Visier zu nehmen, während Pleidelsheim weiter auf den ersten Dreier der Saison wartet.

Morgen, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
14:30

Die SG Weinstadt steht gegen den SV Kaisersbach unter Zugzwang. Beide Teams trennen nur einen Punkt, weshalb das direkte Duell entscheidend für die Platzierung im unteren Tabellenbereich werden könnte.

Morgen, 15:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
15:00

Der TV Oeffingen empfängt den TSV Crailsheim zum Duell zweier Mittelfeldmannschaften. Oeffingen will nach fünf Siegen aus zehn Partien seine Heimstärke unter Beweis stellen, während Crailsheim mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben sucht.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
15:30live

Die SG Schorndorf trifft auf die SpVgg Satteldorf. Schorndorf will mit einem weiteren Heimsieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten, während Satteldorf nach drei Siegen aus zehn Spielen auf Stabilität hofft.

