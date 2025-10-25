TSG Öhringen verpasst Sprung an die Spitze, SKV Rutesheim verliert



Der TSV Ilshofen bezwang Spitzenreiter SKV Rutesheim mit 2:1 und sorgte damit für eine Überraschung. Flavio Heiler brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, doch Tim Richter (68.) und Cedrik Krämer (72.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. Der TSV Ilshofen bezwang Spitzenreiter SKV Rutesheim mit 2:1 und sorgte damit für eine Überraschung. Flavio Heiler brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, doch Tim Richter (68.) und Cedrik Krämer (72.) drehten die Partie binnen weniger Minuten. ---



Der TSV Heimerdingen 1910 sicherte sich gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar einen wichtigen 2:0-Heimerfolg. Doppeltorschütze Haris Gudzevic entschied die Begegnung mit einem Treffer in der 59. Minute und einem verwandelten Foulelfmeter (69.). Heimerdingen festigt damit seine Position im Mittelfeld, während die Gäste weiterhin im unteren Tabellendrittel verharren. Der TSV Heimerdingen 1910 sicherte sich gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar einen wichtigen 2:0-Heimerfolg. Doppeltorschütze Haris Gudzevic entschied die Begegnung mit einem Treffer in der 59. Minute und einem verwandelten Foulelfmeter (69.). Heimerdingen festigt damit seine Position im Mittelfeld, während die Gäste weiterhin im unteren Tabellendrittel verharren. ---



Ein Offensivspektakel lieferten sich die TSG Öhringen und der SSV Schwäbisch Hall beim 3:4. Elmedin Zogaj (26.) und Enrico Ebel (41., 82.) trafen für die Gäste, dazu Ali Gökdemir (66.), während Yannick Jankowski (36.), Lorik Makolli (72., Foulelfmeter) und Volkan Demir (87.) für die Gastgeber verkürzten. Schwäbisch Hall bewies Effizienz vor dem Tor, während Öhringen trotz ansehnlicher Offensivleistung ohne Punkte blieb. Ein Offensivspektakel lieferten sich die TSG Öhringen und der SSV Schwäbisch Hall beim 3:4. Elmedin Zogaj (26.) und Enrico Ebel (41., 82.) trafen für die Gäste, dazu Ali Gökdemir (66.), während Yannick Jankowski (36.), Lorik Makolli (72., Foulelfmeter) und Volkan Demir (87.) für die Gastgeber verkürzten. Schwäbisch Hall bewies Effizienz vor dem Tor, während Öhringen trotz ansehnlicher Offensivleistung ohne Punkte blieb. ---



Die Sport-Union Neckarsulm unterlag dem SV Leonberg/Eltingen knapp mit 0:1. Patrik Hofmann erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Mit dem Auswärtssieg rückt Leonberg auf Rang sechs vor, während Neckarsulm den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verliert. Die Sport-Union Neckarsulm unterlag dem SV Leonberg/Eltingen knapp mit 0:1. Patrik Hofmann erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Mit dem Auswärtssieg rückt Leonberg auf Rang sechs vor, während Neckarsulm den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verliert. ---

Morgen, 14:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 14:00 PUSH



Der FV Löchgau trifft auf Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Für die Gastgeber bietet sich die Gelegenheit, mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ins Visier zu nehmen, während Pleidelsheim weiter auf den ersten Dreier der Saison wartet. Der FV Löchgau trifft auf Schlusslicht GSV Pleidelsheim. Für die Gastgeber bietet sich die Gelegenheit, mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung ins Visier zu nehmen, während Pleidelsheim weiter auf den ersten Dreier der Saison wartet.

Morgen, 14:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt SV Kaisersbach Kaisersbach 14:30 PUSH



Die SG Weinstadt steht gegen den SV Kaisersbach unter Zugzwang. Beide Teams trennen nur einen Punkt, weshalb das direkte Duell entscheidend für die Platzierung im unteren Tabellenbereich werden könnte. Die SG Weinstadt steht gegen den SV Kaisersbach unter Zugzwang. Beide Teams trennen nur einen Punkt, weshalb das direkte Duell entscheidend für die Platzierung im unteren Tabellenbereich werden könnte.

Morgen, 15:00 Uhr TV Oeffingen Oeffingen TSV Crailsheim Crailsheim 15:00 PUSH



Der TV Oeffingen empfängt den TSV Crailsheim zum Duell zweier Mittelfeldmannschaften. Oeffingen will nach fünf Siegen aus zehn Partien seine Heimstärke unter Beweis stellen, während Crailsheim mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben sucht. Der TV Oeffingen empfängt den TSV Crailsheim zum Duell zweier Mittelfeldmannschaften. Oeffingen will nach fünf Siegen aus zehn Partien seine Heimstärke unter Beweis stellen, während Crailsheim mit einem Auswärtserfolg den Anschluss nach oben sucht.



Die SG Schorndorf trifft auf die SpVgg Satteldorf. Schorndorf will mit einem weiteren Heimsieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten, während Satteldorf nach drei Siegen aus zehn Spielen auf Stabilität hofft.