TSG Öhringen und TSV Pfedelbach siegen im Gleichschritt

Leingarten überraschte mit einem Heimsieg gegen den FSV Schwaigern. Marco Nagel (13.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Robin Guldi (31., 44.) glich jeweils aus. Mika Weinhold (39.) traf ebenfalls für Schwaigern, ehe ein Eigentor von Miguel Artero in der 71. Minute den Heimsieg besiegelte.

In einer torreichen Partie brachte Marvin Knoll die Gäste früh in Führung (6.), ehe Matthias Geiger per Foulelfmeter ausglich (14.). Hendrik Belz traf in der 24., 28. und 63. Minute dreifach für Friedrichshall. Patrick Steiger verkürzte in der 70. Minute noch auf 2:4.

---