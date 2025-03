TSG Öhringen und TSV Pfedelbach jubeln in den Topspielen

In einer ausgeglichenen Partie sicherte sich die SGM MassenbachHausen einen knappen 2:1-Erfolg. Yannik Lieberherr brachte die Gastgeber in der 57. Minute in Führung, doch Yannik Stein glich für die Gäste in der 64. Minute aus. Nur zwei Minuten später erzielte Beat Fischer (66.) den entscheidenden Treffer.

---